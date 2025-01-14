Kenan Yıldız sahaya çıkıyor, Juventus ile Atalanta kozlarını paylaşıyor! Şampiyon Oranlar Misli'de...

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Atalanta ile Juventus, İtalya Ligi Serie A'nın 19. haftasında kozlarını paylaşacak. TSİ 22.45'te başlayacak olan müsabaka, Gewiss Stadyumu'nda oynanacak.

Kritik mücadeleyi hakem Daniele Doveri yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Atalanta: Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Lookman, De Ketelaere

Juventus: Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, McKennie; Locatelli, Thuram; Kenan Yıldız, Koopmeiners, Weah; Gonzalez

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Atalanta, ligde evinde oynadığı son 6 maçı kazanırken; son 14 lig maçını ise kaybetmedi.

Atalanta, ligde bu sezon evinde oynadığı tüm maçlarda en az 2 gol attı.

Juventus, bu sezon Serie A’da namağlup olan tek takım. (7 galibiyet, 12 beraberlik)

Juventus, Atalanta deplasmanında oynadığı son 5 maçı kaybetmedi.

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ŞAMPİYON ORAN FARKIYLA...

Misli'de Şampiyon Oran farkıyla Atalanta galibiyetine 1.90, beraberliğe 2.95, Juventus kazanıra ise 3.42 oran veriliyor.

MİSLİ ÜYELERİNİN TERCİHİ

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %12’si ev sahibinin kazanmasını bekliyor.

MİSLİ YAZARI OZAN GÜR’ÜN YORUMU

Atalanta, son iki maçında yaşadığı kayıplarla liderlik vasfını kaybetti. Özellikle Udinese karşısındaki performansı sezonun en kötüsü olarak nitelendirebiliriz. Juventus, beraberlik rekoru kıracağı bir sezon yaşıyor. Yenilgi yüzü görmemiş olmalarına rağmen 12 beraberlikle Avrupa’da bile bu sayıda üst sıralarda bulunuyorlar. Atalanta’nın düşen performansı Juventus’un beraberlik alışkanlığı bu maçta ibreyi beraberlik ihtimaline çeviriyor. Öncelikli tercihim maç sonu eşitlik tercihi olacak. Alternatif düşünenler ilk yarı beraberliğini değerlendirmeli.

EKSİKLER

Atalanta'da sakatlıkları bulunan Kossounou ve Scamacca mücadelede forma giyemeyecek. Juventus'ta ise Bremer, Cabal, Conceicao ve Vlahovic karşılaşmada yer alamayacak.

KENAN YILDIZ'IN 11'DE OLMASI BEKLENİYOR

Juventus'ta herhangi bir sakatlığı bulunmayan milli futbolcumuz Kenan Yıldız, teknik direktör Thiago Motta'nın şans vermesi halinde ilk 11'de görev alacak.

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ATALANTA, BERABERLİKLERE SON VERMEK İSTİYOR

Serie A'da 42 puanla 3. sırada yer alan ve 1 maç eksiğiyle zirvedeki Napoli'nin 5 puan gerisinde bulunan Atalanta, son 2 maçından beraberlikle ayrıldı. Ev sahibi ekip, Juventus'u yenerek zirve yarışındaki iddiasını korumayı amaçlıyor.

JUVENTUS'UN SON 5 MAÇTA 1 GALİBİYETİ VAR

Juventus ise Serie A'da pek de iç açıcı bir sezon geçirmiyor. 33 puanla 5. basamakta bulunan siyah - beyazlı ekip, bir an önce galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Son 5 maçında 4 beraberlik alan Juventus, Atalanta'yı mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor.