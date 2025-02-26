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Kenan Yıldız penaltıdan yararlanamadı, Juventus İtalya Kupası'na Çeyrek Final'de veda etti!

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#Juventus Empoli Maçı#Kenan Yıldız#İtalya Kupası
Kenan Yıldız penaltıdan yararlanamadı, Juventus İtalya Kupasına Çeyrek Finalde veda etti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 01:10

Empoli, İtalya Kupası Çeyrek Final'inde normal süresi 1-1 eşitlikle biten maçta Juventus'u seri penaltı atışlarında 0-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

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Juventus ile Empoli, İtalya Kupası Çeyrek Final'inde karşı karşıya geldi.

Allianz Stadyumu'nda oynanan müsabakanın normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlandı ve maçta seri penaltı atışlarına gidildi.

Mücadelenin ilk yarısını Empoli, 24. dakikada Youssef Maleh'in ayağından bulduğu golle 1-0 önde kapattı. Juventus ise 66. dakikada Thruam ile maçı penaltılara taşıdı.

Penaltılarda, ıska atmayan Empoli, rakibini 4-2 mağlup ederek adını yarı finale taşıdı.

54. dakikada Koopmeiners'in yerine oyuna dahil olan milli futbolcumuz Kenan Yıldız, seri penaltı atışlarında penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Empoli, İtalya Kupası Yarı Finali'nde Bologna'nın rakibi oldu.

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#Juventus Empoli Maçı#Kenan Yıldız#İtalya Kupası

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