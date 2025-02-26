Kenan Yıldız penaltıdan yararlanamadı, Juventus İtalya Kupası'na Çeyrek Final'de veda etti!

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Juventus ile Empoli, İtalya Kupası Çeyrek Final'inde karşı karşıya geldi.
Allianz Stadyumu'nda oynanan müsabakanın normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlandı ve maçta seri penaltı atışlarına gidildi.
Mücadelenin ilk yarısını Empoli, 24. dakikada Youssef Maleh'in ayağından bulduğu golle 1-0 önde kapattı. Juventus ise 66. dakikada Thruam ile maçı penaltılara taşıdı.
Penaltılarda, ıska atmayan Empoli, rakibini 4-2 mağlup ederek adını yarı finale taşıdı.
54. dakikada Koopmeiners'in yerine oyuna dahil olan milli futbolcumuz Kenan Yıldız, seri penaltı atışlarında penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Empoli, İtalya Kupası Yarı Finali'nde Bologna'nın rakibi oldu.