Kenan Yıldız, Juventus'a sözleşme şartlarını sundu!

Juventus, Kenan Yıldız ile sözleşme yenilemek istiyor. Konuya ilişkin La Gazzetta dello Sport, okuyucularına son gelişmeleri aktardı.

Buna göre Kenan, Juventus'un kendisine olası sözleşme teklifi yapması durumunda öncelikle kadro kalitesi güvencesi isteyecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ ÖNEMLİ

Bununla beraber Kenan Yıldız, Juventus'un gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alıp almayacağına göre kararını şekillendirecek.

İtalyan devi, Kenan ile sözleşme yenilemelerine bahar ayrılarında başlayacak.