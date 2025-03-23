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Kenan Yıldız, İngiliz devinin radarında!

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#Transfer#Kenan Yıldız#Manchester United
Kenan Yıldız, İngiliz devinin radarında
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2025 12:49

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak istiyor.

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Juventus'ta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi sürdüren Kenan Yıldız'ın geleceği hakkında sürpriz iddialar gündeme gelmeye devam ediyor.

Sky Sports'tan Florian Plettenberg'in haberine göre; İngiliz devi Manchester United, milli futbolcu Kenan Yıldız'ı transfer listesine aldı.

Kadrosunu çok yönlü bir hücum oyuncusu ile güçlendirmek isteyen Kırmızı Şeytanlar, kısa süre içinde 19 yaşındaki milli yıldızı kadrosuna katmak için temaslara başlayacak.

Juventus'un Kenan Yıldız için 80 milyon Euro'luk bir bonservis beklentisi olduğu biliniyor.

KENAN YILDIZ'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Juventus formasıyla 41 maça çıkan Kenan, takımına 10 gollük katkıda (6 gol - 4 asist) bulundu.

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#Transfer#Kenan Yıldız#Manchester United

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