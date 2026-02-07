Kenan Yıldız imzayı atıyor! Anlaşma tamam

Haberin Devamı

Sergilediği performansla Avrupa devlerini peşine takan milli futbolcu Kenan Yıldız, bir süredir yürüttüğü sözleşme yenileme görüşmelerinde Juventus ile anlaşmaya vardı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Kenan Yıldız, Juventus ile kısa süre içinde 4 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

EN ÇOK KAZANANLARDAN OLACAK

20 yaşındaki genç yıldız, yeni sözleşmesiyle birlikte takımdaki en yüksek maaş alan futbolculardan biri olacak.

31 MAÇTA 17 GOLLÜK KATKI SAĞLADI

Bu sezon Juventus forması ile tüm kulvarlarda 31 maça çıkan milli futbolcu Kenan Yıldız, 9 gol atıp 8 de asist üreterek toplamda 17 gole doğrudan katkı sağladı.

Haberin Devamı