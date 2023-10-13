Kenan Yıldız ilk kez A Milli formayı giydi!

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İlk kez A Milli Takım kadrosuna davet edilen Juventus’un 18 yaşındaki forvet oyuncusu Kenan Yıldız, Hırvatistan maçının 86. dakikasında oyuna dahil oldu.

Samet Akaydın da ilk resmi milli maçına Hırvatistan karşısında çıktı. Samet, A milli formayı yalnızca 19 Kasım 2022’de Gaziantep’te Çekya ile oynanan özel karşılaşmada giymişti. Samet’in 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmayı Türkiye 2-1 kazanmıştı.

MONTELLA'DAN SAVUNMADA 3'LÜ REVİZYON

A Milli Takım’ın başında ilk maçına çıkan Vincenzo Montella, Ermenistan karşılaşmasının 11’inde 3’ü zorunlu 6 değişiklik yaptı. Sakatlıkları bulunan Mert, Çağlar ve cezalı Merih’in yerlerine Uğurcan, Ferdi ve Samet’e şans veren İtalyan teknik direktör, Zeki’yi kendi tercihiyle yedek bıraktı. Son Ermenistan maçında ilk 11’de çıkan defans oyuncularında değişmeyen tek isim sol bek Cenk Özkaçar oldu.

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