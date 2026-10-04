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Kenan Yıldız için dev transfer planı! 100 milyon Euro'luk teklif kapıda

Güncelleme Tarihi:

#Bizimçocuklar#Kenan Yıldız#Juventus
Kenan Yıldız için dev transfer planı 100 milyon Euroluk teklif kapıda
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2026 20:34

İtalyan basınında yer alan son iddialara göre Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın kulübündeki geleceği sezon sonunda Şampiyonlar Ligi vizesine bağlı.

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Juventus’ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Avrupa’nın dev kulüplerinin radarından çıkmıyor.

KENAN YILDIZ İÇİN ŞAMPİYONLAR LİGİ KRİTİK NOKTA

İtalyan basınından Corriere dello Sport’un haberine göre; Real Madrid, Arsenal ve Bayern Münih, Kenan Yıldız’ı yakından takip eden kulüpler arasında yer alıyor.

Haberde özellikle Juventus’un Serie A’yı ilk dört içerisinde tamamlayamaması ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi bileti alamaması halinde Kenan Yıldız için transfer ihtimalinin ciddi şekilde gündeme gelebileceği belirtildi.

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REAL MADRİD ÖNE ÇIKIYOR

Kenan Yıldız için en güçlü adayın ise Real Madrid olduğu öne sürüldü.

Juventus’un milli futbolcu için yaklaşık 100 milyon Euro'luk bir bonservis beklentisi olduğu aktarılırken, İspanyol devinin Kenan’a olan ilgisinin yeni olmadığı hatırlatıldı. Real Madrid’in birkaç yıldır da genç yıldızın durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.

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Kenan Yıldız için dev transfer planı 100 milyon Euroluk teklif kapıda

ARSENAL DE DEVREDE

Kenan Yıldız’ı isteyen kulüpler arasında Arsenal de bulunuyor.

İngiliz ekibinin geçtiğimiz yaz Club Brugge’den Christos Tzolis’i 40 milyon euro karşılığında kadrosuna katmasına rağmen hücum hattının sol tarafına yeni bir takviye yapmayı planladığı belirtildi.

Arsenal’in bu doğrultuda Kenan Yıldız’ı alternatifler arasında tuttuğu kaydedildi.

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BAYERN MÜNİH İÇİN TRANSFER ZOR

Kenan Yıldız’ın altyapısından yetiştiği Bayern Münih de milli futbolcunun gelişimini yakından takip ediyor.

Ancak haberde, Alman devinin Kenan’ı kadrosuna katmasının diğer senaryolara kıyasla daha düşük bir ihtimal olduğu değerlendirildi.

Kenan Yıldız için dev transfer planı 100 milyon Euroluk teklif kapıda

JUVENTUS'UN YENİ TRANSFERİ GELECEĞİNİ BELİRLEYEBİLİR

Juventus cephesinde ise Kenan Yıldız’ın yaşadığı sakatlığın ardından ortaya çıkacak tablo yakından izleniyor.

İtalyan ekibinin, Leverkusen’den 30+5 milyon euro karşılığında transfer ettiği 19 yaşındaki Kerim Alajbegovic’e bu süreçte önemli bir rol düşebileceği belirtiliyor.

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Alajbegovic’in Kenan’ın yokluğunda göstereceği performans, Juventus’un gelecek sezon planlamasında kritik bir referans olacağı konuşuluyor.

MASADA 100 MİLYON EUROLUK TEKLİF VAR

Tüm bu gelişmelerin gerçekleşmesi halinde Kenan Yıldız için 2027 yazında Avrupa’nın devleri arasında ciddi bir transfer yarışının yaşanabileceği öne sürüldü.

Haberde, özellikle Real Madrid’in transfer sürecini başlatması halinde Juventus’un kapısını 100 milyon euroluk başlangıç teklifiyle çalabileceği belirtildi.

 

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#Bizimçocuklar#Kenan Yıldız#Juventus

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