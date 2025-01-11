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Kenan Yıldız golünü attı, derbide puanlar paylaşıldı! Torino ile Juventus...

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#Kenan Yıldız#Juventus#Torino
Kenan Yıldız golünü attı, derbide puanlar paylaşıldı Torino ile Juventus...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2025 22:00

Kenan Yıldız'ın gol attığı maçta Juventus, Torino ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

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Serie A'nın 20. haftasında Torino ile Juventus karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi.

Torino derbisinde ilk gol Kenan Yıldız'dan geldi. Milli futbolcu, 8. dakikada attığı şık golle takımını öne geçirdi.

Torino'nun tek golü ise 45. dakikada Nikola Vlasic'ten geldi. Asisti yapan isim ise Karamoh oldu.

Bu sonuçla birlikte Juventus puanını 33'e yükseltti. Torino'nun puanı ise 22 oldu.

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#Kenan Yıldız#Juventus#Torino

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