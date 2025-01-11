Kenan Yıldız golünü attı, derbide puanlar paylaşıldı! Torino ile Juventus...

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Serie A'nın 20. haftasında Torino ile Juventus karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi.

Torino derbisinde ilk gol Kenan Yıldız'dan geldi. Milli futbolcu, 8. dakikada attığı şık golle takımını öne geçirdi.

Torino'nun tek golü ise 45. dakikada Nikola Vlasic'ten geldi. Asisti yapan isim ise Karamoh oldu.

Bu sonuçla birlikte Juventus puanını 33'e yükseltti. Torino'nun puanı ise 22 oldu.