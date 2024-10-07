Kenan 'Yıldız' gibi parlamaya devam ediyor! Tarihe geçti...

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İtalya Serie A'da 2024/2025 sezonunun ilk 7 haftası geride kalırken milli futbolcumuz Kenan Yıldız performansıyla göz dolduruyor. 19 yaşındaki oyuncunun bu performansı Juventus yönetimi tarafından önemli bir ödüle layık görüldü.

EYLÜL AYININ FUTBOLCUSU SEÇİLDİ

Yıldız oyuncu, Juventus yönetimi tarafından eylül ayının futbolcusu olarak seçildi. Yıldız'a ödülü dün oynanan Cagliari maçının öncesinde teslim edildi.

TÜM MAÇLARDA OYNADI

Juventus'ta eylül ayının oyuncusu seçilen Kenan Yıldız, şu ana kadar siyah beyazlı ekibin yaptığı her maçta forma şansı buldu.

Toplam 9 maçta Torino ekibinin formasını giyen hücüm oyuncusu, bu maçlarda 643 dakika sahada kalırken takımına 1 gol - 2 asistlik katkı sağladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNE GEÇTİ

Bu sezon Kenan Yıldız'ın tarihe geçmesini sağlayan bir diğer olay ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaşandı. 17 Eylül 2024 tarihinde Juventus'un PSV'yi 3-1 mağlup ettiği maçta karşılaşmanın ilk golünü atan milli futbolcu, bu gol ile birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatının ilk golünü atmış oldu.

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JUVENTUS TARİHİNE DE GEÇTİ

Yıldız'ın PSV'ye attığı bu gol kendisininin Juventus tarihine de geçmesini sağladı. 17 Eylül 2024 tarihinde 19 yıl ve 135 günlük olan genç futbolcu Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç futbolcusu olarak tarihe geçti.

SON MAÇTA SONRADAN OYUNA GİRDİ

Dün yani 6 Ekim 2024 tarihinde Juventus evinde Cagliari'yi ağırladı. Maç 1-1'lik beraberlikle sonuçlanırken Kenan Yıldız karşılaşmanın 77. dakikasında Samuel Mbangula'nın yerine oyuna dahil oldu.

İKİLİ MÜCADELELERİN HEPSİNİ KAZANDI

Maçın son dakikalarında oyuna giren genç futbolcu, rakip takım oyuncularıyla girdiği ikili mücadelelerin hepsini kazanırken %79'luk pas isabet oranıyla oynadı.

MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI

Gösterdiği performans ile göz dolduran Kenan Yıldız, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından UEFA Uluslar Ligi maçlarının aday kadrosuna çağrıldı.

19 yaşındaki oyuncu, milli takımımızın Karadağ ve İzlanda ile yapacağı maçlarda forma şansı bekleyecek.

İLK MAÇ KARADAĞ İLE

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A Milli Takımımız UEFA Uluslar B Ligi kapsamındaki üçüncü maçını Karadağ ile oynayacak. 11 Ekim Cuma günü yapılacak olan karşılaşma Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

Mücadele öncesi milli takımımız 4 puanla grubunun birinci sırasında yer alıyor.

JUVENTUS LİGDE ÜÇÜNCÜ

Dün Cagliari ile 1-1 berabere kalan Juventus, Serie A'da ilk 7 haftanın sonunda 3. sırada yer alıyor. Bu maçlarda sadece 3 galibiyet alabilen Torino ekibi, geri kalan maçların hepsinde berabere kalarak toplamda 13 puan topladı.