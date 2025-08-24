×
Kenan 'Yıldız' gibi parladı, Juventus sezonu galibiyetle açtı!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2025 23:51

Serie A'nın açılış haftasında taraftarının önünde Parma'yı 2-0 mağlup eden Juventus'ta milli futbolcumuz Kenan Yıldız, galibiyette parladı.

Serie A'nın ilk haftasında Juventus, sahasında Parma'yı ağırladı.

İlk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona eren mücadeleyi Juventus, 2-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Jonathan David ve 84. dakikada Dusan Vlahovic kaydetti.

Öte yandan Juventus'ta Andrea Cambiaso, 83. dakikada kırmızı kart gördü.

KENAN YILDIZ ASİSTLERİYLE YILDIZLAŞTI

Kenan Yıldız gibi parladı, Juventus sezonu galibiyetle açtı

Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Kenan Yıldız, karşılaşmada atılan iki golünde asistini yapan ismi oldu. Genç yıldız, karşılaşmada 89 dakika sahada kaldı.

SIRADAKİ RAKİP GENOA

Bu sonuçla birlikte Juventus, yeni sezona 3 puanla başladı. Siyah-beyazlılar, ligin gelecek haftasında Genoa'nın konuğu olacak.

