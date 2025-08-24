Kenan 'Yıldız' gibi parladı, Juventus sezonu galibiyetle açtı!

Güncelleme Tarihi:
Serie A'nın ilk haftasında Juventus, sahasında Parma'yı ağırladı.
İlk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona eren mücadeleyi Juventus, 2-0 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Jonathan David ve 84. dakikada Dusan Vlahovic kaydetti.
Öte yandan Juventus'ta Andrea Cambiaso, 83. dakikada kırmızı kart gördü.
KENAN YILDIZ ASİSTLERİYLE YILDIZLAŞTI
Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Kenan Yıldız, karşılaşmada atılan iki golünde asistini yapan ismi oldu. Genç yıldız, karşılaşmada 89 dakika sahada kaldı.
SIRADAKİ RAKİP GENOA
Bu sonuçla birlikte Juventus, yeni sezona 3 puanla başladı. Siyah-beyazlılar, ligin gelecek haftasında Genoa'nın konuğu olacak.