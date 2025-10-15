×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Kenan Yıldız, Fenerbahçe'nin kapısından dönmüş: 'Benimle 'Ne yıldızı, kutup yıldızı mı?' diye alay ettiler!'

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Kenan Yıldız
Kenan Yıldız, Fenerbahçenin kapısından dönmüş: Benimle Ne yıldızı, kutup yıldızı mı diye alay ettiler
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2025 19:08

A Milli Takım ve Juventus'un genç yeteneği Kenan Yıldız'ın, Bayern Münih alt yapısında oynadığı dönemde Fenerbahçe'nin kapısından döndüğü ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Bu sezon hem Juventus'ta hem de A Milli Takım'da sergilediği performansla izleyen herkesi kendisine hayran bırakan Kenan Yıldız, futbol kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor.

İsmi İspanyol devleri Real Madrid ve Barcelona'yla anılmaya başlayan Juventus'un 10 numarasının Bayern Münih alt yapısında oynadığı dönemde Fenerbahçe'ye önerildiği ancak o dönemki futboldan sorumlu yöneticinin milli futbolcunun transferini veto ettiği ortaya çıktı.

Kenan Yıldız'ın Türkiye temsilcisi Doğan Ercan, Radyospor canlı yayınında genç futbolcuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunduğu.

Gözden KaçmasınFenerbahçe Başkanı Sadettin Sarandan Tedesco, Mourinho, Mert Hakan ve kadro dışı açıklaması Olacak iş değilFenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan Tedesco, Mourinho, Mert Hakan ve kadro dışı açıklaması! 'Olacak iş değil! 'Haberi görüntüle

"O DÖNEMKİ YÖNETİCİ 'NE YILDIZI, KUTUP YILDIZI MI? KENAN KİM YA!' DİYE ALAY ETTİ"

Doğan Ercan, "Kenan Yıldız gerçek bir yıldız olduğunu gösterdi. Bayern Münih altyapısında oynadığı dönemde onu Fenerbahçe'ye getirecektim. İsmini vermek istemiyorum; ama o dönemki yönetici, 'Kim Kenan ya, ne yıldızı, kutup yıldızı mı! Burası Fenerbahçe, bizde nasıl oynasın bu çocuk' diyerek alay etti. Ama bu yönetici yokken biz vardık Fenerbahçe'de, yine biz varız. Bu kişi yok... Ne yıldızı dediği Kenan Yıldız şu anda Avrupa'nın en pahalı oyuncularından bir tanesi..." dedi.

Haberin Devamı

Kenan Yıldız, Fenerbahçenin kapısından dönmüş: Benimle Ne yıldızı, kutup yıldızı mı diye alay ettiler

70 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ, JUVENTUS 100 MİLYON EURODAN FAZLA İSTİYOR!

Doğan Ercan, "Juventus Kenan Yıldız'ı şu anda 100 milyon euroya satmaz. Değeri 100 milyonun üzerinde. Al Ahli iki yıl önce 70 milyon euro teklif etti, Juventus vermedi. Kenan'ın sözleşmesini geçen sezon 2029'a kadar yenilediler" şeklinde konuştu.

EN PAHALI TÜRK FUTBOLCU

Alman futbol platformu Transfermarkt verilerine göre Kenan Yıldız, 75 milyon euroluk değeriyle en pahalı Türk futbolcu konumunda.

Kenan Yıldız, Fenerbahçenin kapısından dönmüş: Benimle Ne yıldızı, kutup yıldızı mı diye alay ettiler

PERFORMANSI

Sezon öncesi Kulüpler Dünya Kupası'nda 4 maçta 3 gol - 2 asistlik performans sergileyen Kenan Yıldız, bu sezon Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 8 maçta 2 gol atıp 4 de asist üretti.

Haberin Devamı

Kenan Yıldız A Milli Takım formasıyla çıktığı son 2 karşılaşmada da 3 gole imza attı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Fenerbahçe#Kenan Yıldız

BAKMADAN GEÇME!