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Kenan Yıldız Dünya Kulüpler Kupası’nı golleriyle salladı İtalya’da manşet oldu!

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#Kenan Yıldız#Juventus#FIFA Kulüpler Dünya Kupası
Kenan Yıldız Dünya Kulüpler Kupası’nı golleriyle salladı İtalya’da manşet oldu
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2025 11:24

İtalya Serie A devi Juventus’un 10 numarası ve A Milli Futbol Takımı’mızın starı Kenan Yıldız, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’na attığı gollerle damga vurmaya devam ediyor. Kenan, son olarak Juventus’un Vidad’ı 4-1 mağlup ettiği maç sornası attığı 2 golle takımının galibiyetinde büyük pay sahibi olurken, İtalya’nin büyük tirajlı spor gazetelerinde manşetlerde yer aldı. İşte ayrıntılar…

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A Milli Futbol Takımı’mızın ve Juventus’un 10 numaralı golcüsü Kenan Yıldız, hem İtalya’yı hem de dünyayı kendine hayran bırakıyor.

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Kenan, Igor Tudor yönetimindeki Juventus’ta devleşirken, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda attığı gollerle adını sıkça duyurmaya devam ediyor.

Kenan Yıldız Dünya Kulüpler Kupası’nı golleriyle salladı İtalya’da manşet oldu


GALİBİYETTE ÖNEMLİ PAY SAHİBİ OLDU

Juventus’un Kulüpler Dünya Kupası G Grubu 2. Maçında oynadığı Vidad müsabakasında takımının 2. ve 3. gollerini kaydeden Kenan, 4-1’lik galibiyette önemli pay sahibi oldu.

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Bununla beraber Kenan, Juve’nin turnuvadaki ilk maçı olan Al Ain müsabakasında da rakip ağları sarsmıştı.

Kenan Yıldız Dünya Kulüpler Kupası’nı golleriyle salladı İtalya’da manşet oldu


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İTALYA’DA MANŞETLERDE

İtalya’nın dünyaca ünlü gazeteleri La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport ve Tuttosport gazeteleri, Kenan’a manşetinde yer verdi.

TUTTOSPORT: MONDIAL (DÜNYA) YILDIZ

Kenan Yıldız Dünya Kulüpler Kupası’nı golleriyle salladı İtalya’da manşet oldu


LA GAZZETTA DELLO SPORT: YILDIZ DA 10 (10 NUMARA YILDIZ)

Kenan Yıldız Dünya Kulüpler Kupası’nı golleriyle salladı İtalya’da manşet oldu


CORRIERE DELLO SPORT: MAGIKENAN (BÜYÜLEYİCİ KENAN)

Kenan Yıldız Dünya Kulüpler Kupası’nı golleriyle salladı İtalya’da manşet oldu


TURNUVA’NIN MVP’Sİ OLMAYA ADAY

Öte yandan Calciomercato yazarlarından Sandro Sabatini, Kenan için yazdığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

Kenan Yıldız Dünya Kulüpler Kupası’nı golleriyle salladı İtalya’da manşet oldu


Kenan Yıldız: “A star is born (Bir yıldız doğuyor)” Amerika medyasının manşeti, Kulüpler Dünya Kupası’nın MVP’si olacağı düşünülen Kenan için yakın zamanda böyle olacak. 20 yaşındaki Türk, büyümeye devam ediyor. Gösterişil, yaratıcı ve keskin bir hale geliyor. Hiçbir eksiği yok. Motta’nın ayrılığının son döneminde para kazanmak için olası transferine bile onay vermesiyle gölgelenen ismi sonrası, yeniden kendine gelmişe benziyor. Neyse Juve için transfer söylentisi çöpe atıldı.

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#Kenan Yıldız#Juventus#FIFA Kulüpler Dünya Kupası

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