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Kenan Yıldız attı, Juventus kazandı!

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#Juventus#İtalya Serie A#Kenan Yıldız
Kenan Yıldız attı, Juventus kazandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2025 23:44

İtalya Serie A'nın 32. haftasında Juventus, konuk ettiği Lecce'yi 2-1 mağlup etti.

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İtalya Serie A'nın 32. haftasında Juventus, sahasında Lecce ile karşı karşıya geldi. 

Allianz Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 2. daklikada Teun Koopmeiners ve 33. dakikada Kenan Yıldız kaydetti. İki golün asisti de Dusan Vlahovic'ten geldi.

Lecce'nin ise tek sayısı 87. dakikada Federico Baschirotto'dan geldi. 

Igor Tudor, Juventus'un başında çıktığı 4. maçta 2. galibiyetini aldı.

Bu galibiyetle birlikte Juventus puanını 59 yaparken 3. sırada kaldı. Konuk ekip Lecce ise 26 puanla 17. basamakta haftayı kapattı.

 

 

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#Juventus#İtalya Serie A#Kenan Yıldız

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