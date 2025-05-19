Kenan Yıldız asistleriyle Juventus'u 3 puana taşıdı

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Juventus, İtalya Serie A'nın 37. haftasında Udinese'yi konuk etti.

Allianz Stadyumu'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Nicolas Gonzalez ve 88. dakikada Dusan Vlahovic kaydederken, iki golde de asist milli futbolcumuz Kenan Yıldız'dan geldi.

Bu sonucun ardından Juventus 67 puana yükselerek 4. sıradaki yerini korudu. Udinese ise 44 puanla 12. sırada kaldı.

Serie A'nın son haftasında Juventus deplasmanda Venezia ile karşılaşacak, Udinese ise Fiorentina'yı konuk edecek.

KENAN YILDIZ'DAN 46 MAÇTA 15 GOLE DOĞRUDAN KATKI

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Bu sezon Juventus formasıyla 46 maçta görev yapan Kenan Yıldız, 8 gol - 7 asist üreterek 15 gole doğrudan katkı sağladı.