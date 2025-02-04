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Kenan Yıldız adından söz ettirmeye devam ediyor! Türk futbol tarihine geçecek transfer ve dudak uçuklatan para...

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#JUVENTUS#Kenan Yıldız#Serie A
Kenan Yıldız adından söz ettirmeye devam ediyor Türk futbol tarihine geçecek transfer ve dudak uçuklatan para...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 22:47

Serie A devi Juventus'ta gösterdiği performansla gönüllerde taht kuran Kenan Yıldız için İtalyan basınından çılgın bir iddia ortaya atıldı.

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İtalyan devi Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız için astronomik bir bonservis bedeli belirledi.

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İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre; Juventus, gelecek sezon mevcut ödemelerini yapmak ve transfer yaparak kadrosunu güçlendirmek için Kenan Yıldız'ı elden çıkarabilir.

TARİHE GEÇECEK

Juventus, genç futbolcu için tam 100 milyon Euro bonservis bedeli belirlerken, Yıldız'ın olası bir transferi onu bonservisine en çok ödenen Türk futbolcu yapacak.

Kenan Yıldız adından söz ettirmeye devam ediyor Türk futbol tarihine geçecek transfer ve dudak uçuklatan para...

KENAN YILDIZ'IN RAKAMLARI

Özellikle bu sezon ilk 11'de daha fazla şans bulan 19 yaşındaki futbolcu, Juventus formasını 33 maçta sırtına geçirdi ve takımına 6 gol, 4 asistlik katkı sağladı. Bu maçlarda toplamda 2324 dakika süre alan Yıldız'ın sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar sürüyor.

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#JUVENTUS#Kenan Yıldız#Serie A

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