Kenan Yıldız 2030'a kadar 'Juventus' dedi! Maaşına 3 kat artış

Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın sözleşmesinin 2030 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Kenan Yıldız, siyah-beyazlılarla yeni bir sözleşmeye imza attı.

Milli futbolcu için düzenlenen imza törenine Juventus CEO'su Damien Comolli, Juventus Futbol Direktörü Giorgio Chiellini, Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti de katılım sağladı. Kenan Yıldız'ın Juventus ile olan sözleşmesi yenilenerek 2030 yılına kadar uzatıldı.

Milli futbolcunun kontratı yıllık 1.7 milyon eurodan 6 milyon euroya yükseldi.

"HER ZAMAN ARKAMDA OLACAKLARINI BİLİYORUM"

İmza töreninde konuşan 20 yaşındaki futbolcu, "Herkese teşekkür ediyorum ve benim için bir aile gibi olan Juventus ile sözleşmemi yenilediğim için çok mutluyum. Bu takımı seviyorum çünkü burada kalarak büyük işler başaracağımdan eminim. Arkamda her zaman taraftarların olacağını biliyorum" açıklamasını yaptı.

PERFORMANSI

Bu sezon Juventus forması ile tüm kulvarlarda 31 maça çıkan milli futbolcu Kenan Yıldız, 9 gol atıp 8 de asist üreterek toplamda 17 gole doğrudan katkı sağladı.