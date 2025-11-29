×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Kenan Yıldız 2 gol attı, Juventus evinde kazandı!

Güncelleme Tarihi:

#İtalya Serie A#Kenan Yıldız#Juventus
Kenan Yıldız 2 gol attı, Juventus evinde kazandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2025 22:34

Juventus, Serie A'nın 13. haftasında sahasında karşılaştığı Cagliari'yi, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

Haberin Devamı

İtalya Serie A'nın 13. haftasında Juventus evinde Cagliari ile karşılaştı.

Konuk takım, 26. dakikada Sebastiano Esposito'nun attığı golle 1-0 öne geçerken, ev sahibi ekip 27. dakikada Kenan Yıldız ile karşılık verdi ve skor 1-1 oldı. Maçın 45+1. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Kenan, takımını 2-1 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda başka gol olmayınca Juventus sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Gözden Kaçmasınİspanyollardan flaş iddia: Sergio Ramos, Süper Lig devine transfer olabilirİspanyollardan flaş iddia: Sergio Ramos, Süper Lig devine transfer olabilir!Haberi görüntüle

Müsabakaya 11'de başlayan Kenan Yıldız, 85. dakikada yerini Lois Openda'ya bıraktı. 20 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmayla Serie A'daki gol sayısını da 4'e çıkardı.

Ligde 2 maç sonra kazanan Juventus toplamda 6. galibiyetini elde etti ve puanını 23'e çıkardı. Ligdeki 6. yenilgisini alan Cagliari ise 11 puanda kaldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İtalya Serie A#Kenan Yıldız#Juventus

BAKMADAN GEÇME!