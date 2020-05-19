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İHA
Haber Giriş: 19.05.2020 - 11:57,Son Güncelleme:

Kenan Sofuoğlu'ndan 19 Mayıs sözleri

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Kenan Sofuoğlu'ndan 19 Mayıs sözleri
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Dünya Motokros şampiyonu ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 19 Mayıs Türk Telekom İstanbul Rallisi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Tarihimizde ilk defa böyle bir deneyim yaşıyoruz. Normalde şenliklerin yaşandığı bayram geçirirken hüzünlü geçiriyoruz bu günler de geçecek inşallah" dedi.

Eski milli sporcu ve milletvekili Kenan Sofuoğlu, Türk Telekom ana sponsorluğunda ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ve korona virüs ile mücadele süresince Türkiye halkına moral ve İstanbul’un tanıtımı mottolarıyla gerçekleştireceği '19 Mayıs Türk Telekom İstanbul Rallisi' organizasyonu öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye Motorsiklet Federasyonu ile beraber 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda gençlerin ilgisini çekmek ve İstanbul’u tanıtmak için böyle bir organizasyon yaptıklarını belirten Kenan Sofuoğlu, "Çok antrenman vaktimiz olmadı ama boş bir İstanbul’da yapılacak güzel bir işlerden olduğunu düşünüyoruz. Motorlarımız çok hızlı bu iş için. Toprak ile seçtik beraber tamamlayacağız parkuru. Dünyanın bir çok ülkesinde yayınlanmasını sağlayacak bir organizasyon yapıyoruz. Biz yarış elbiselerimizi giydik, tedbirimizi aldık. Yolların çok kaygan olduğunu gördüm. Temkinli bir şekilde yarış tadında bir tur yapacağız. Önemli olan burada gençlerin ilgisini çekecek güzel bir iş çıkartmaya çalışıyoruz. Tehlikeli hareket yapmak istemiyoruz, Ufak bir gösteri yapabiliriz. Tarihimizde ilk defa böyle bir deneyim yaşıyoruz. Normalde şenliklerin yaşandığı bayram geçirirken hüzünlü geçiriyoruz bu günlerde geçecek inşallah" diye konuştu.

Kenan Sofuoğlundan 19 Mayıs sözleri

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