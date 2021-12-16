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Kenan Koçak kimdir, nereli, kaç yaşında?

#Kenan Koçak#Kenan Koçak Kimdir#Kenan Koçak Nereli
Kenan Koçak kimdir, nereli, kaç yaşında

Kenan Koçak, adının Fenerbahçe ile anılmasının ardından araştırılan isim olmaya başladı. Kariyeri boyunca pek çok farklı takımda bulunan Kenan Koçak'ın Almanya vatandaşlığı da bulunuyor. Peki, Kenan Koçak kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

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Kenan Koçak, 5 Ocak 1981 Kayseri doğumludur. Futbol oynadığı dönemde defansif orta saha pozisyonunda görev alan Kenan koçak futbola SV Waldhof Mannheim’de başladı. Devamında ise alt liglerde forma giyinmeye devam etti.

2003/2004 sezonunda Bundesliga ekibi Redbull Salzburg’a imza attı fakat sadece 2 maçta forma giyebildi.

Sonrasında ise Redbull Salzburg’un B takımında ise 5 maçta forma giyebildi.

Son olarak Alman ekibi Hannover 96’yı çalıştıran Koçak, teknik direktörlük kariyerine ise Almanya 6. Lig ekiplerinden VfR Mannheim’ı çalıştırarak başlamıştı.

Devamında, Waldhof Mannheim ve Sandhausen gibi alt lig ekiplerini de çalıştırdı.

Koçak’ın Almanya vatandaşlığı da bulunuyor.

Kenan Koçak Instagram hesabından yaptığı paylaşımla A milli takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz’un yardımcılığını yapacağını duyurmuştu.

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