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GeriFutbol Kenan Karaman'dan sakatlık itirafı! 'Birkaç haftadır vardı'
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Futbol
Haber Giriş: 02.09.2021 - 00:28 | Son Güncelleme:

Kenan Karaman'dan sakatlık itirafı! 'Birkaç haftadır vardı'

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Kenan Karaman'dan sakatlık itirafı! 'Birkaç haftadır vardı'

Karadağ ile 2-2 berabere kalarak 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde kritik bir kayıp yaşayan A Milli Futbol Takımı'nda Kenan Karaman, maçın ardından konuştu.

Milli futbolcu Kenan Karaman, Karadağ ile 2-2 berabere kalınan 2022 Dünya Kupası eleme maçından sonra açıklamalarda bulundu.

İşte Kenan'ın açıklamaları;

Bugün 3 puanı alsaydık bizim için çok güzel olacaktı, diğer maç da herhalde berabere bitmiş. 2-0 öndeyiz, 2-2 bitiyor maç... Daha akıllı olmamız lazım. Zamanı biraz daha iyi kullanmamız lazım.

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Yine de iyi oynadığımızı düşünüyorum. İnşallah bir sonraki maçlardan galip ayrılırız. 2-0'dan sonra biraz geriye çekildik. Şanslarımız vardı, 3'ü ve 4'ü bulabilirdik, maalesef bulamadık. Diğer maça konsantre olmamız lazım.

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Topuğumda ağrı vardı. Birkaç haftadır vardı ağrı. Risk almak istemedim. Kenara işaret ettim. Hocalar beni değiştirdi. Bence çok daha ileride daha fazla baskı yapabilirdik.

Kenan Karamandan sakatlık itirafı Birkaç haftadır vardı

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