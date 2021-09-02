Kenan Karaman'dan sakatlık itirafı! 'Birkaç haftadır vardı'

Milli futbolcu Kenan Karaman, Karadağ ile 2-2 berabere kalınan 2022 Dünya Kupası eleme maçından sonra açıklamalarda bulundu.

İşte Kenan'ın açıklamaları;

Bugün 3 puanı alsaydık bizim için çok güzel olacaktı, diğer maç da herhalde berabere bitmiş. 2-0 öndeyiz, 2-2 bitiyor maç... Daha akıllı olmamız lazım. Zamanı biraz daha iyi kullanmamız lazım.

Yine de iyi oynadığımızı düşünüyorum. İnşallah bir sonraki maçlardan galip ayrılırız. 2-0'dan sonra biraz geriye çekildik. Şanslarımız vardı, 3'ü ve 4'ü bulabilirdik, maalesef bulamadık. Diğer maça konsantre olmamız lazım.

Topuğumda ağrı vardı. Birkaç haftadır vardı ağrı. Risk almak istemedim. Kenara işaret ettim. Hocalar beni değiştirdi. Bence çok daha ileride daha fazla baskı yapabilirdik.

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