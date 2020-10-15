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GeriFutbol Kenan Karaman: "Maçların ikinci yarısındaki oyunu ilk yarıda da göstermeliyiz..."
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Futbol
İbrahim ALİOĞLU - Serhan TÜRK / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 15.10.2020 - 10:07 | Son Güncelleme:

Kenan Karaman: "Maçların ikinci yarısındaki oyunu ilk yarıda da göstermeliyiz..."

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Kenan Karaman: "Maçların ikinci yarısındaki oyunu ilk yarıda da göstermeliyiz..."
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Türkiye A Milli Takımı ve Alman kulübü Fortuna Düsseldorf’un golcü oyuncusu Kenan Karaman, Sırbistan karşılaşması sonrası Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Karaman, "Takımımda her zaman çok çalışıyorum milli takıma da geldiğimde yüzde yüzümü vermek istiyorum. Bazen iyi bazen de kötü oluyor ama mücadelemi hiçbir zaman bırakmıyorum" dedi.

"YOĞUN BİR KAMP DÖNEMİ GEÇİRDİK"

Milli takım ile çıktığı son 3 maçta 2 gol 1 asistlik performans gösteren 26 yaşındaki oyuncu, "Elimden geleni yapmaya çalıştım. Takım olarak yorgunduk. Bu kamp yoğun geçti. Takımı tebrik ediyorum. 2-0’dan yine geri gelmeyi başardık. Bu bence büyük bir karakter. Galibiyet alamadığımız için üzgünüz ama 1 puan iyi diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Cengiz Ünder: 'Premier Lig'de yıllar oynamak istiyorum'A Milli Takımımızın yıldız ismi Cengiz Ünder, Sırbistan'la oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
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"MAÇLARIN İKİNCİ YARISINDAKİ OYUNU İLK YARIDA DA GÖSTERMELİYİZ"

Ay yıldızlıların oynadığı maçlarda ikinci yarı daha etkili performans göstermesini de değerlendiren golcü oyuncu, "İlk yarı fazla önde basamadık. Biraz pasif kaldık. Rakibi oyuna dahil ettik. İkinci yarı sistemin değişmesiyle daha çok önce baskı yapabildik. İkinci yarıda top daha çok bizdeydi. Bunu diğer maçlarda ilk yarıdan başlayarak yapmalıyız. Yine de iyi reaksiyon gösterdik" diye konuştu.

"MÜCADELEYİ HİÇBİR ZAMAN BIRAKMIYORUM"

Kulübünde çok iyi çalıştığını ve bu nedenle de milli takıma hazır geldiğini belirten Karaman, "Takımımda her zaman çok çalışıyorum milli takıma da geldiğimde yüzde yüzümü vermek istiyorum. Bazen iyi bazen de kötü oluyor ama mücadelemi hiçbir zaman bırakmıyorum. Bu da takıma yansıyor. Bu kamp benim için iyi geçti. İnşallah böyle devam eder" şeklinde konuştu.

"AYRILMAK İSTEDİM AMA KULÜBÜM BIRAKMADI"

Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Karaman, "Sözleşme bitiyor bu sene. Takımdan ayrılmak istedim ama bırakmadılar. Zorluklar çıkardılar ama sözleşmem bitiyor. İnşallah iyi performans göstererek iyi yerlere gelirim" açıklamasında bulundu.

 

Kenan Karaman: Maçların ikinci yarısındaki oyunu ilk yarıda da göstermeliyiz...

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