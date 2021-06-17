Kenan Karaman kimdir, nereli, hangi takımda oynuyor? Türkiye- Galler maçından sonra tepki aldı!

Dün akşam oynanan Türkiye- Galler maçında, Milli Takımımızın beklenen performansı gösterememesi sonucu 2-0 'lık yenilginin ardından en çok eleştirilen futbolculardan biri de Kenan Karaman oldu. İlk 11 içinde yer alan Kenan Karaman’ı Teknik Direktör Şenol Güneş’in 75. dakikada oyundan alması, futbolseverlerin, “Kenan’ı neden bu kadar geç aldı?” tepkilerine neden oldu. Takım kaptanı Burak Yılmaz’ın da serzenişte bulunduğu Kenan Karaman’dan sonra oyuna Halil Dervişoğlu girdi. Peki, Kenan Karaman kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Kenan Karaman’ın oynadığı takım…

KENAN KARAMAN KİMDİR, ASLEN NERELİ?

Kenan Karaman 5 Mart 1994 tarihinde Almanya'nın Stuttgart şehrinde dünyaya geldi. 27 yaşındaki Kenan Karaman'ın ailesi aslen Giresun'un Espiye ilçesinden Almanya'ya çalışmak için göç etmiştir.

Forvette oynayan Kenan Karaman her iki ayağını da çok etkili bir şekilde kullanabiliyor. Futbol yorumcuları Kenan Karaman için merkezi santrfor nitelikleri taşıdığını söylüyor. Kenan Karaman'ın sağ ve sol ayak ve hava topları konusunda büyük bir kabiliyeti var. Ancak en etkili vuruşlarını sağ ayağıyla yapıyor. En önemli özelliği ise 1.88 cm'lik boyu. Boy avantajı nedeniyle etkili kafa vuruşları gerçekleştirebiliyor.

KENAN KARAMAN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Kenan Karaman Almanya Bundesliga 2. Lig takımlarında Fortuna Düsseldorf forması giymektedir. Hoffenheim altyapısından yetişen Milli oyuncu 100 bin Euro bedelle Hannover'e, Hannover'den 1.5 milyon Euro karşılığında şimdiki takımı olan Fortuna Düsseldorf'a transfer olmuştu.