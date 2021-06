Kenan Karaman: "İtalya maçından iyi bir sonuç çıkaracağımızdan eminim..."

A Grubu'nda, şampiyonanın da ilk maçı olan İtalya karşısında iyi bir sonuç alacaklarına inandığını belirten Karaman, "Şu an İtalya maçına odaklanmış durumdayız. Aynı zamanda turnuvanın açılış maçı, bu açıdan karşılaşmanın ayrı bir özelliği var. Sayılı günler kaldı ve hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu maçtan iyi bir sonuç çıkaracağımızdan eminim. Öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak. Ama her maçın ayrı bir değeri ve başlangıcı olacak. Biz tabii ki coşkuyla, mücadeleyle, güzel oyunla milli takımımızı temsil etmek istiyoruz. Tabii başarı da çok önemli. Bunlar için çok çalışacağız. Hocamız da bizi çok güzel hazırlıyor ve İtalya maçına odaklandık. İnşallah bu maç da bizim adımıza iyi geçecek" şeklinde konuştu.

"İTALYA ÇOK GÜÇLÜ BİR TAKIM, ÇOK DİSİPLİNLİ OYNUYORLAR, OYUNA ÇOK HAKİMLER"

İtalya'nın güçlü bir ekip olduğunu vurgulayan 27 yaşındaki forvet, "Her maça ayrı konsantre oluyoruz ama Fransa ve İtalya gibi tarihinde başarıları olan ülkelere karşı oynarken insan tabii ki biraz daha farklı motive oluyordur. Ama İtalya çok güçlü bir takım, onları da analiz ettik. Çok disiplinli oynuyorlar, oyuna çok hakimler. Onlara karşı herkesin çok iyi konsantre olması lazım. Disiplinli bir şekilde bu maçta da başarılı olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"HER MAÇTA TAKIMIM İÇİN YÜZDE YÜZÜMÜ VERMEYE ÇALIŞIYORUM"

Röportajda kendisiyle ilgili, "Milli Takım'ın arka direkteki gizli golcüsü" şeklinde ifade edildiğinin hatırlatılması üzerine Kenan Karaman, şunları söyledi: "Her maç benim için çok büyük bir gurur. Her maçta takımım için yüzde 100'ümü vermeye çalışıyorum. Takımımızda da çok üst düzey futbolcular var. Herkesin kendine göre özellikleri var. Ben de kendi oyunumu milli takıma yansıtmaya çalışıyorum. Daha çok oyunu okuyarak, alanları görerek, takımıma yardım etmeye çalışıyorum. Bunu da gol ve asistle süslediğim zaman tabii ki hücum oyuncusu için daha güzel oluyor. Ama en önemli şey takımın başarısı. Önce bunun için mücadele ediyorum. Bunun için koşuyorum. Bunlar benim için çok büyük bir faktör. Takımım bu şekilde galibiyete ulaşırsa, ben işimi yapmış oluyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor. Şenol hocanın da tabii her pozisyon için belirli istekleri, görmek istediği şeyler var. Benim pozisyonumda da onun görmek istediği şeyler var. Ben de bunları maçta uygulamaya çalışıyorum ve şimdiye kadar da Allah'a şükürler olsun benim açımdan iyi oldu."

"TAKIMA YARDIMCI OLMAYA VE MÜCADELEMİ EN ÜST SEVİYEDE TUTMAYA ÇALIŞIYORUM"

Sahada en çok koşan isimler arasında yer alıp, yüksek enerjisiyle dikkat çekmesiyle ilgili olarak da Karaman, "Benim için en önemlisi önce mücadele etmek. Milli formayı giyiyorsan sahada her şeyini vermen ve bu formayı terletmen lazım diye düşünüyorum. Ben de onu göstermeye çalışıyorum tabii ki. Ben kendi özelliklerimle takıma yardımcı olmaya ve mücadelemi en üst seviyede tutmaya çalışıyorum. Maçlarda da bunun takıma iyi geldiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"BENİM İÇİN POZİSYON ÖNEMLİ DEĞİL, SAHADA OLMAK ÖNEMLİ"

Hangi pozisyonda oynadığının değil, sahada yer almanın önemli olduğunun altını çizen Kenan Karaman, "Tabii en uçta kendimi daha iyi hissediyorum. Klasik bir kanat oyuncusu da değilim. Kanat-forvet tarzında bir stilim var ama bence milli takımda bu oyun stilimi uygulamaya çalışıyorum. Ama dediğim gibi benim için pozisyon önemli değil, sahada olmak önemli. Sahada olduğum zaman da elimden geleni yapmaya çalışıyorum" dedi.

"TÜRKİYE LİGİ GEÇTİĞİMİZ YILLARA NAZARAN DAHA YÜKSELDİ "

Avrupa'da forma giyen futbolcuların milli takıma büyük katkısı olduğunu dile getiren Karaman, "Daha çok futbolcu Türkiye'den Avrupa'ya transfer oluyor. Bu çok güzel bir şey. İnşallah önümüzdeki senelerde bu daha da fazlalaşır. Herkes Avrupa'da üst seviyede oynuyor, tabii bu milli takıma da yansıyor. Ama Türkiye ligini de küçümsememek lazım. Türkiye ligi geçtiğimiz yıllara nazaran daha yükseldi diye düşünüyorum. O yüzden Türkiye liginden Avrupa'ya giden oyuncular var. İnşallah daha da genç arkadaşlarımız, kardeşlerimiz Avrupa'ya transfer olur" diye konuştu.

"KESİNLİKLE GENÇ YAŞTA AVRUPA'YA GİTSİNLER"

Avrupa'dan, Türkiye'de forma giyen futbolculara gelen teklifler konusunda da değerlendirmelerde bulunan Kenan Karaman, "Öncelikle genç futbolcu kardeşlerime tavsiyede bulunmak isterim. Çünkü o konuda biraz geride olduğumuzu düşünüyorum Türkiye'de. Genç yaşlarda eğitim çok önemli, futbol eğitimi. Belirli bir taktik seviyesine ulaşmak için bence Avrupa şu an için daha iyi. Hiç tereddüt etmesinler, öyle bir imkanları olduğu zaman kesinlikle genç yaşta Avrupa'ya gitsinler, daha faydalı olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"TAMAMEN MİLLİ TAKIMA ODAKLANDIM"

Kenan Karaman, kendisine Türkiye'den teklif gelip gelmediğinin sorulması üzerine şu yanıtı verdi: "Ben şu an ne menajerimle ne de başka bir yerle görüştüm. Tamamen milli takıma odaklandım. Bu tarz şeyleri şu an düşünmek istemiyorum çünkü burada bulunduğumuz yer çok kıymetli ve bu tarz konularla kendisi sarsmak istemiyorum. Güzel bir turnuva oynamak istiyorum."

"İNŞALLAH EN KISA ZAMANDA NORMAL HAYATA DÖNEBİLİRİZ"

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı kurallara uyulması çağrısı yapan Karaman, "Ben de maalesef koronavirüse yakalandım. Hafif geçirdim ama ağır geçirenler de oldu. O yüzdün kurallara uyalım. İnşallah en kısa zamanda normal hayata dönebiliriz diye ümit ediyorum. Herkesin kendi sorumluluğunu alması lazım" dedi.

Karşılaşmalarda gol kaydetmesi durumunda bireysel veya takım olarak bir sevinç üzerine çalışıp çalışmadıkları sorulan Kenan Karaman, "Şu an onları düşünmedik. Bakalım, belki turnuva içerisinde öyle bir şeyler olabilir. Maçlarda gol atarsam doğal gelişir o an" diye konuştu.

"TÜRK HALKI BİZE İNANSIN, DESTEKLEMEYE DEVAM ETSİN"

Türk halkına desteklerinden dolayı teşekkür eden Kenan Karaman, "Gerçekten bizi çok destekliyorlar, bu da çok gurur verici bir durum. Her zaman takım içinde de konuşuyoruz; çok mutlu oluyoruz o desteği hissettiğimiz zaman. Şenol hocamız da çok tecrübeli, böyle turnuvaları yaşamış bir teknik direktör. Motivasyonu, duyguyu her zaman bize yansıtmaya çalışıyor. Türk halkı bize inansın, desteklemeye devam etsin. Zaten 'Bizim Çocuklar' diye sahiplendiler. Biz de onun hakkını sahada vermeye çalışacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

