Kempo Savunma Sporları Federasyonu'nda atamalar yapıldı

Türkiye Kempo Savunma Sporları Federasyon Yürütme Kurulların Yeniden Oluşması İl Temsilcilerin, As Başkanların ve Bölge başkanlarının atanması TKSSF 029 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı İle değişikliği onandı.

KEMPO SAVUNMA SPORLARI FEDERASYONU ASBAŞKAN üye isimleri şöyle;

Onur İŞGÜVEN (Kempo Savunma Sporları Federasyonu Başkan Yardımcısı)

Levent BULUT (İş İnsanı ve Kempo Savunma Sporlar Federasyonu Asbaşkanı)

Şahin SEKMEN (İş İnsanı ve Kempo Savunma Sporlar Federasyonu Asbaşkanı)

Ahmad NASIRKHAH(İş İnsanı ve Kempo Savunma Sporlar Federasyonu Asbaşkanı)

Cihan PARS (İş İnsanı ve Yönetim Kurulu Üyesi)

Servet İYİKUL (İş İnsanı ve Kempo Savunma Sporlar Federasyonu Asbaşkanı)

Erhan BİRDAL (İş İnsanı ve Kempo Savunma Sporlar Federasyonu Asbaşkanı)

Ferdi ONAT (Batman İli Bölge Koordinatörü)

Mahmut DORUK (Güney Doğu Bölge Başkanı)

Ali Rıza ÖNUÇAR (Ege Bölge Başkanı)

Nurhak GÜNERİ (Diyarbakır İl Temsilcisi)

Kempo Savunma Sporları Federasyonu Başkanı Halis AVŞAR genç ve yatırımcı iş insanlarımız ile Türk sporuna ve sporcularına daha iyi destek vererek hizmette bulunacağız. Sporcularımız ise dünya ve Avrupa şampiyonalarında ülkemizi ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Ülkemiz adına Kempo Sporunu hakkettiği değere çıkarmak için el ele vermenin tam zamanıdır” dedi ve sözlerine 'Adalet ve liyakat temel prensibimiz olacak'' diye ekledi.

Halis AVŞAR

Türkiye Kempo Savunma Sporları Federasyon Başkanı

İKF Dünya Federasyonu Komitesi Üyesi // Milli Sporcu // Teknik Direktör