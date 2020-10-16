Kempo Federasyonu Başkanı Halis Avşar: 'Zirveyi hedefleyen bir nesil yetiştirmeyi amaçlıyoruz'

Kempo Federasyon Başkanı Halis Avşar, 2021 yılında kempo sporunu tanıtmak için seminerler düzenleyeceklerini ve sporcuların gelişimine katkıda sunmak için çalışacaklarını söyledi.

Başkan Avşar hedefleri hakkında "Federasyonumuz, gerek ulusal gerekse Uluslararası alanda Türk sporu ve Kempo’ nun toplumda, sağlıklı vatanına ve bayrağına sahip çıkan programlı, disiplinli ve kurumsal çalışma ile zirveyi hedefleyen bir neslin yetişmesini amaç edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Kempo sporunun tarihçesi

Kempo anlam olarak ilk kanun demektir. M.Ö 520 yıllarına dayanmaktadır. Hindistanlı Budist Bodhidharma adlı kişinin Çin’e yolculuk etmesi ve Shaolin Tapınağı'nda eğitim almasıyla kempo, Çin çıkışlı bir dövüş sanatı haline gelmiştir. Çin'de asıl terim aslında 'ch'uan-fa' idi. Ch'uan "yumruk" ve "yasa" anlamına gelir. Çin sanatının 1600'lerde japonya'ya gelmesiyle, yumruk (ken) ve hukukun (po) tam anlamıyla çevirisi, ismi kempo'ya çevirildi. 17.yy başlarında Kumamoto ve Nagasi aileleri Kempo’yu Japonya’ya getirmişlerdir. İsmini Kosho Ryu Kempo olarak vermişlerdir. Kempo dövüş sanatlarının en tanınmış kişisi Ed Parker’dır. 1964 yılında ilk turnuva yapılmış ve ABD’de kempo, karate olarak tanınmıştır. Orijinal kempo ve ABD kenpo tarzında 2 stili vardır. Kemponun içinde Okinawa Japon ve Çin sanatlarını barındıran birçok teknik mevcuttur.