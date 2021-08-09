Kemer Country’de binicilik şöleni sona erdi

Kemer Country Atlı Spor Kulübü ev sahipliğinde gerçekleşen Yetişkin ve Kadın Biniciler Türkiye Kupası’nda şampiyonlar belli oldu. Binicilik Federasyonu tarafından her yıl Özel Unvan Yarışmaları adı altında düzenlenen Engel Atlama Türkiye Kupası yarışmaları kapsamında iki gün boyunca 4’ü kupa, 4’ü teşvik yarışmaları olarak 180 at ve binicinin katılımıyla toplam 8 yarışma koşuldu.

ÖZGÜN VE BULAOĞLU ZiRVEYE ÇIKTI

Yarışmaların medya sponsorluğunu Demirören Medya ve Radyo D üstlenirken, sağlık sponsorluğunu, güncel tıp teknolojisinin kullanıldığı tüm genel branşlarda gelişmiş tanı-tedavi üniteleri, modern tesisi ve dijital hastane modeli ile sağlık sektörüne yeni bir boyut kazandırmayı amaçlayan Hastane Derindere üstlendi. İki ayak toplamında elde edilen puanlarına göre şampiyonların ilan edildiği organizasyonda Kadın Biniciler Şampiyonu Lyn Nil Özgün olurken Yetişkin Biniciler Şampiyonu Emre Bulaoğlu oldu.

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