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Kemer Country'de bayram

#Golf#Kemer#Stableford
Kemer Countryde bayram

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Kemer Country Club’da birbirinden önemli organizasyonlar gerçekleştirilecek.

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29-31 Ekim tarihleri arasında Golf Kulübü ve Atlı Spor Kulübü’nde Cumhuriyet Bayramı özelinde turnuvalar ve yarışmalar yapılacak.

Sporseverler 29 Ekim Cumhuriyet Kupası’nda büyük heyecan yaşayacak.

Stableford formatında gerçekleşecek olan yarışma, ödül töreni bugün saat 17.00’de gerçekleştirilecek. Bununla beraber At Terbiyesi Türkiye Şampiyonası da Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde yapılacak.

Golfte ise Kemer Kaptanlık Kupası büyük bir heyecana sahne olacak. Birçok usta ismin mücadele edeceği bu önemli organizasyonda sporcular, 31 Ekim Pazar günü saat 18.00’deki ödül töreninde kürsüde olmak için yarışacak.

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#Golf#Kemer#Stableford

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