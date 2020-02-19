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Haber Giriş: 19.02.2020 - 09:29,Son Güncelleme:/

Kemer Country Golf Kulübü oyuncusu Sude Bay'dan büyük başarı

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Kemer Country Golf Kulübü oyuncusu Sude Bay'dan büyük başarı

2020 TGF Türkiye Golf Turu'nda Kemer Country Golf Kulübü sporcusu Sude Bay 224 (+8) gross skorla birinci oldu.

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Antalya'da düzenlenen 2020 TGF Türkiye Golf Turu 3. Ayak müsabakaları sona erdi.

Gloria Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen organizasyonda, 9'u kadın toplam 21 sporcu mücadele etti.

Toplam 10 ayaktan oluşan TGF Türkiye Golf Turu’nun 3. Ayak mücadelesinde gross kategorisinde Kemer Country Golf Kulübü sporcusu Sude Bay 224 (+8) gross skorla birinci oldu.

Sude Bay aynı zamanda, 1. Ayak golf turunda ikinci, 2.ayak golf turnuvası turunda birinci olmuştur.

TGF Türkiye Golf Turu'nun 4. ayağı, 28 Şubat-1 Mart arasında Antalya'daki Titanic Golf Sahası'nda oynanacak.

Kemer Country Golf Kulübü oyuncusu Sude Baydan büyük başarı


 

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