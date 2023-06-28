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Kemer Country Club’da tenisin ustaları buluştu

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#Kemer Country Club #Tenis#Spor
Kemer Country Club’da tenisin ustaları buluştu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2023 07:00

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından organize edilen T-200 Masters Tenis Turnuvası büyük ilgi topladı.

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16-23 Haziran tarihlerinde Kemer Country Club’da gerçekleşen turnuvaya 18+ ile 65+ yaş aralığında 24 kategoride 289 sporcu katıldı.

SPONSOR PRiViA BLACK 

Turnuvanın çekişmeli maçları, Kemer Country Tenis Kulübü’nün yenilenen tenis kortlarında ve İş Bankası Özel Bankacılık dünyası ‘Privia Black’ sponsorluğunun yer aldığı doğa içerisindeki merkezinde oynandı. Kazanan sporculara ödüllerini Tenis Kulübü Direktörü Ali Fidanboy, İş Bankası Özel Bankacılık Pazarlama ve Satış Bölümü yetkilisi Meltem Özbilecikli ve İş Bankası Pazarlama İletişim Uzmanı Ahmet Pekgöz takdim etti.

 

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#Kemer Country Club#Tenis#Spor

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