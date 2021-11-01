Kemer Country Club’da Kaptanlık Kupası Serdal Erdoğan'ın

Usta golfçüler, 30-31 Ekim tarihlerinde Kemer Country Club’ın 10 senedir kaptanlığını yapan Erdem Kıramer önderliğinde gerçekleşen ‘Kaptanlık Kupası 2021’de buluştu. Kemer Country Club’da düzenlenen ve 164 golf oyuncusunun mücadele ettiği organizasyonda, iş, spor ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri de yer aldı.
Turnuva sonunda Gross Winner kategorisinde birinciliği Serdal Erdoğan elde etti. Erdoğan’a ödülünü, Erdem Kıramer takdim etti.
KAPTANLIK KUPASI ŞAMPiYONLARI
Men’s Cat A: BAHA TELLi
Men’s Cat B: HASAN KOÇ
Men’s Cat C: CÜNEYT SAPMAZ
Ladies Cat A: AYŞE CANAN EDiBOĞLU
Ladies Cat b: MELiS YAKUPOĞLU
Ladies Nearest To The Pin: FULYA FiLiZ
Men’s Nearest To The Pin: MUSTAFA SARIOĞLU
Ladies Longest Drive: BEYHAN GOLDMAN BENARDETE
Men’s Longest Drive: ALi ARIKONMAZ
Gross Winner: SERDAL ERDOĞAN
KEMER COUNTRY’NiN SPORCULARI ZiRVEDE
Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen At Terbiyesi Türkiye Şampiyonası, 29-31 Ekim tarihleri arasında Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde yapıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusuyla birleştirilen yarışmalarda 40 binici, farklı kategorilerde atlarının terbiyesi, itaati ve teknik ustalığını sergiledi.
Yarışmalar sonucunda Kemer Country Atlı Spor Kulübü binicilerinden Emir Yücel, yıldızlar kategorisinde şampiyon olurken, aynı kulübün sporcularından Sienna Peri Kiper P3’te, Pia Avigidor da P2’de birinciliği elde etti.
AT TERBiYESi TÜRKiYE ŞAMPiYONLARI
Yıldızlar: EMiR YÜCEL
P3: SiENNA PERi KiPER
P2: PiA AViGiDOR
P1: DAFNE DENiZ YAŞAR
Yeni Biniciler: KAYRA ARANMIŞ
Usta Biniciler: EBRU ADAŞ
PARA AT TERBiYESi:
Seviye V: ÖZGÜR BELEN
Seviye 2: NiLGÜN ÖZCAN
Seviye 1: CANAN DOĞAN