Kemer Country Club’da Kaptanlık Kupası Serdal Erdoğan'ın

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bu tablo çok ağır Covid geçiren gebelerin hepsinden aynı cümleyi duyuyoruz...Bu tablo çok ağır! 'Covid geçiren gebelerin hepsinden aynı cümleyi duyuyoruz...'#Koronavirüs
Trajedide yeni perde... Son sözleri ortaya çıktıTrajedide yeni perde... Son sözleri ortaya çıktı#Alec Baldwin
Trabzonsporun elinden kaptı, Fenerbahçe kiraladıTrabzonspor'un elinden kaptı, Fenerbahçe kiraladı! #Fenerbahçe
Erdoğan’ın açtığı tazminat davasında karar Kılıçdaroğlu’nun ödeyeceği para burs olarak dağıtılacakErdoğan’ın açtığı tazminat davasında karar! Kılıçdaroğlu’nun ödeyeceği para burs olarak dağıtılacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Salgın kâbusu geri döndü... Acil ihtiyaçlarınızı alıp stoklayınSalgın kâbusu geri döndü... "Acil ihtiyaçlarınızı alıp stoklayın" #Koronavirüs
Kardeş ülke dağılma riski altında Her an çatışma çıkabilir...Kardeş ülke dağılma riski altında! Her an çatışma çıkabilir...#Bosna Hersek
Pınar Gültekin davasında yeni detay: Bunu duyunca dünya bir kez daha başımıza yıkıldıPınar Gültekin davasında yeni detay: Bunu duyunca dünya bir kez daha başımıza yıkıldı#Pınar Gültekin
Herksin konuştuğu araba 47 yıldır yerinden kıpırdamadıHerksin konuştuğu araba! 47 yıldır yerinden kıpırdamadı #İtalya
Bahçeli yeni çalışmayı duyurdu: Arkadaşlarımızı Anadoluya gönderiyorumBahçeli yeni çalışmayı duyurdu: Arkadaşlarımızı Anadolu'ya gönderiyorum#MHP
Tosuncuk kendini böyle savundu: Logoda inek var, banka çıkarımı saçma'Tosuncuk' kendini böyle savundu: Logoda inek var, banka çıkarımı saçma#Tosuncuk
Dün Kanıtlayın hisselerimi satacağım demişti... İşler kızışıyor Elon Muska yanıt gecikmediDün 'Kanıtlayın hisselerimi satacağım' demişti... İşler kızışıyor! Elon Musk'a yanıt gecikmedi#Elon Musk
Fiyatlar değişti İşte en ucuz otomobillerFiyatlar değişti! İşte en ucuz otomobiller#Otomobil
Babam da beni Amerikaya balayına göndermişti'Babam da beni Amerika'ya balayına göndermişti'#İdo Tatlıses
O film de kara listeye girdi: Kocam lanetlendiO film de kara listeye girdi: Kocam "lanetlendi' #Alec Baldwin
Galatasarayda şok Ülkesine gitti, 1 ay yok...Galatasaray'da şok! Ülkesine gitti, 1 ay yok...#Galatasaray
HABERLERSpor Arena Haberleri Diğer Haberleri

Kemer Country Club’da Kaptanlık Kupası Serdal Erdoğan'ın

#Kemer Country Club#Kaptanlık Kupası 2021#Serdal Erdoğan
Kemer Country Club’da Kaptanlık Kupası Serdal Erdoğanın

Kemer Country Club’da düzenlenen ‘Kaptanlık Kupası 2021 de Gros Winner şampiyonluğunu Serdal Erdoğan kazandı.

Haberin Devamı

Usta golfçüler, 30-31 Ekim tarihlerinde Kemer Country Club’ın 10 senedir kaptanlığını yapan Erdem Kıramer önderliğinde gerçekleşen ‘Kaptanlık Kupası 2021’de buluştu. Kemer Country Club’da düzenlenen ve 164 golf oyuncusunun mücadele ettiği organizasyonda, iş, spor ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri de yer aldı.

Turnuva sonunda Gross Winner kategorisinde birinciliği Serdal Erdoğan elde etti. Erdoğan’a ödülünü, Erdem Kıramer takdim etti.

KAPTANLIK KUPASI ŞAMPiYONLARI

Men’s Cat A: BAHA TELLi

Men’s Cat B: HASAN KOÇ

Men’s Cat C: CÜNEYT SAPMAZ

Ladies Cat A: AYŞE CANAN EDiBOĞLU

Ladies Cat b: MELiS YAKUPOĞLU

Ladies Nearest To The Pin: FULYA FiLiZ

Men’s Nearest To The Pin: MUSTAFA SARIOĞLU

Ladies Longest Drive: BEYHAN GOLDMAN BENARDETE

Men’s Longest Drive: ALi ARIKONMAZ

Gross Winner: SERDAL ERDOĞAN

Haberin Devamı

KEMER COUNTRY’NiN SPORCULARI ZiRVEDE

Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen At Terbiyesi Türkiye Şampiyonası, 29-31 Ekim tarihleri arasında Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde yapıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusuyla birleştirilen yarışmalarda 40 binici, farklı kategorilerde atlarının terbiyesi, itaati ve teknik ustalığını sergiledi.

Kemer Country Club’da Kaptanlık Kupası Serdal Erdoğanın

Yarışmalar sonucunda Kemer Country Atlı Spor Kulübü binicilerinden Emir Yücel, yıldızlar kategorisinde şampiyon olurken, aynı kulübün sporcularından Sienna Peri Kiper P3’te, Pia Avigidor da P2’de birinciliği elde etti.

AT TERBiYESi TÜRKiYE ŞAMPiYONLARI

Yıldızlar: EMiR YÜCEL

P3: SiENNA PERi KiPER

P2: PiA AViGiDOR

P1: DAFNE DENiZ YAŞAR

Yeni Biniciler: KAYRA ARANMIŞ

Usta Biniciler: EBRU ADAŞ

PARA AT TERBiYESi:

Seviye V: ÖZGÜR BELEN

Seviye 2: NiLGÜN ÖZCAN

Seviye 1: CANAN DOĞAN

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kemer Country Club#Kaptanlık Kupası 2021#Serdal Erdoğan

BAKMADAN GEÇME!

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek yayınlanan rapor ile gün yüzüne çıktı

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek yayınlanan rapor ile gün yüzüne çıktı

TOKİ satışa çıkardı En ucuzu 166 bin lira

TOKİ satışa çıkardı! En ucuzu 166 bin lira

Pınar Altuğ aşka geldi

Pınar Altuğ aşka geldi

Bu da sanal sömürü

Bu da sanal sömürü

18 yaş altında 310 bin yeni vaka

18 yaş altında 310 bin yeni vaka