Kemer Country Club zirvede!

Spor Arena / Süleyman ARAT - Bahçeşehir Koleji Kış Ligi At Terbiyesi Yarışmaları’nın birinci ayağı 15-16 Şubat tarihlerinde Kemer Country Club’da yapıldı. Gelecek vaat eden genç yeteneklerin keşfedilmesine olanak sağlayan organizasyon, Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen sporcuları ağırladı. Atların terbiyesi, itaati ve teknik ustalıklarıyla heyecan dolu gösterilere sahne olan yarışmaların birincileri şöyle:

15 ŞUBAT CUMARTESİ:

PIII Biniciler: Ela Civelek (Kemer Country Club).

PII Biniciler: Nehir Kaya (Kemer Country Club).

PI Biniciler: Defne Deniz.

16 ŞUBAT PAZAR:

PIII Biniciler: Ela Civelek (Kemer Country Club)

PII Biniciler: Emir Yücel (Kemer Country Club).

PI Biniciler: Defne Deniz.

Öte yandan Kemer Country Golf Club’da dün organize edilen Sevgililer Günü Golf Turnuvası, çiftleri buluşturdu. Resmi handikap sahibi olan tüm oyuncuların katılımına açık olan Sevgililer Günü Turnuvası’nda Gross kategorisi birinciliğini Ömür-Delfin Filiz çifti kazandı. Net kategorisinde ise Claus-Lona Lassen çifti birinciliği elde etti.





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