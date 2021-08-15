Kemer Country Club Carpe Diem Engel Atlama Yarışmaları sona erdi
Kemer Country Club Carpe Diem Engel Atlama Yarışmaları, 14-15 Ağustos tarihlerinde Carpe Diem sponsorluğunda Atlı Spor Kulübünde gerçekleşti.
Birbirinden farklı kategorilerin ödül aldığı her gün farklı yüksekliklerde koşulan dört yarışmanın 125 Cm Silver Cup kazananı Can İnce olurken 140 cm Gold Cup kazananı Sencer Horasan oldu. Dereceye giren binicilere ödüllerini Carpe Diem Equestrian Team adına Avni Atabek takdim etti.
Türkiye Binicilik federasyonuna kayıtlı tüm binicilere açık olan heyecan dolu yarışmalara, Türkiye’nin farklı bölgelerinden en iyi at ve binicilerinin yanı sıra camianın önde gelen tanınmış isimleri ve deneyimli genç biniciler katıldı.
Yarışmaların Medya Sponsorluğunu her yarışmada olduğu gibi Demirören Medya ve Radyo D üstlenirken, Sağlık Sponsorluğunu, güncel tıp teknolojisinin kullanıldığı tüm genel branşlarda gelişmiş tanı-tedavi üniteleri, modern tesisi ve dijital hastane modeli ile sağlık sektörüne yeni bir boyut kazandırmayı amaçlayan ve faaliyet gösterdiği her alanda kurumsal ve güvenilir hizmet anlayışıyla fark yaratan Hastane Derindere üstlendi.
14 AĞUSTOS SONUÇLAR
100 cm Derindere Kupası
*Biniciler Ödüllerini Derindere Hastanesi Dış İlişkiler Kordinatörü İlknur Erdoğan’ın elinden aldı.
- Talha Onur Kopuk
- Belma Nil Esirtgen
- Belma Nil Esirtgen
- Kamil Demirağ
- Cezva Başman
110 cm Kupası
- Muhammet Fatih Çolak
- Özer Benardete
- Can yaran
- Mehmet Yiğit Gürman
- Mehmet Yiğit Gürman
135 Cm Carpe Diem Gold Cup
- Sencer Can
- Sencer Horasan
- Sencer Horasan
- Emre Çelikkol
- Can İnce
120 Cm Carpe Diem Silcer Cup
- Irmak Mermer
- Mehmet Yiğit Gürman
- İrem Aydın
- Alin Yazıcı
- Kaan Demirağ
15 AĞUSTOS SONUÇLAR
105 Cm Derindere Kupası
*Biniciler Ödüllerini Derindere Hastanesi Dış İlişkiler Kordinatörü İlknur Erdoğan’ın elinden aldı
- Talha Onur Kopuk
- Belma Nil Esirtgen
- Belma Nil Esirtgen
- Elif Benan Demircioğlu
- Begüm Sarıözkan
115 Cm Kupası
- Mehmet Yiğit Gürman
- Mehmet Yiğit Gürman
- Can Yaran
- Kaan Demirağ
- Mehmet Yiğit Gürman
140 Cm Carpe Diem Gold Cup
- Sencer Horasan
- Sencer Can
- Nail Sülar
- Can İnce
- Emre Çelikkol
125 Cm Carpe Diem Silver Cup
- Can İnce
- Sencer Can
- Sencer Can
- Sencer Can
- Can İnce