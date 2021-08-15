Kemer Country Club Carpe Diem Engel Atlama Yarışmaları sona erdi

Birbirinden farklı kategorilerin ödül aldığı her gün farklı yüksekliklerde koşulan dört yarışmanın 125 Cm Silver Cup kazananı Can İnce olurken 140 cm Gold Cup kazananı Sencer Horasan oldu. Dereceye giren binicilere ödüllerini Carpe Diem Equestrian Team adına Avni Atabek takdim etti.

Türkiye Binicilik federasyonuna kayıtlı tüm binicilere açık olan heyecan dolu yarışmalara, Türkiye’nin farklı bölgelerinden en iyi at ve binicilerinin yanı sıra camianın önde gelen tanınmış isimleri ve deneyimli genç biniciler katıldı.

Yarışmaların Medya Sponsorluğunu her yarışmada olduğu gibi Demirören Medya ve Radyo D üstlenirken, Sağlık Sponsorluğunu, güncel tıp teknolojisinin kullanıldığı tüm genel branşlarda gelişmiş tanı-tedavi üniteleri, modern tesisi ve dijital hastane modeli ile sağlık sektörüne yeni bir boyut kazandırmayı amaçlayan ve faaliyet gösterdiği her alanda kurumsal ve güvenilir hizmet anlayışıyla fark yaratan Hastane Derindere üstlendi.

14 AĞUSTOS SONUÇLAR

100 cm Derindere Kupası



*Biniciler Ödüllerini Derindere Hastanesi Dış İlişkiler Kordinatörü İlknur Erdoğan’ın elinden aldı.

Talha Onur Kopuk Belma Nil Esirtgen Belma Nil Esirtgen Kamil Demirağ Cezva Başman





110 cm Kupası

Muhammet Fatih Çolak Özer Benardete Can yaran Mehmet Yiğit Gürman Mehmet Yiğit Gürman

135 Cm Carpe Diem Gold Cup

Sencer Can Sencer Horasan Sencer Horasan Emre Çelikkol Can İnce





120 Cm Carpe Diem Silcer Cup

Irmak Mermer Mehmet Yiğit Gürman İrem Aydın Alin Yazıcı Kaan Demirağ

15 AĞUSTOS SONUÇLAR

105 Cm Derindere Kupası



*Biniciler Ödüllerini Derindere Hastanesi Dış İlişkiler Kordinatörü İlknur Erdoğan’ın elinden aldı

Talha Onur Kopuk Belma Nil Esirtgen Belma Nil Esirtgen Elif Benan Demircioğlu Begüm Sarıözkan

115 Cm Kupası

Mehmet Yiğit Gürman Mehmet Yiğit Gürman Can Yaran Kaan Demirağ Mehmet Yiğit Gürman





140 Cm Carpe Diem Gold Cup

Sencer Horasan Sencer Can Nail Sülar Can İnce Emre Çelikkol

125 Cm Carpe Diem Silver Cup