Kemer Country Club Carpe Diem Engel Atlama Yarışmaları başlıyor!

Birbirinden farklı kategorilerin ödül alacağı her gün farklı yüksekliklerde koşulacak dört yarışmanın 1,25cm Silver Cup ve 1,40 cm Gold Cup ’ın sponsorluğunu Carpe Diem Equestrian Team üstlenecek.

Türkiye Binicilik federasyonuna kayıtlı tüm binicilere açık olacak heyecan dolu yarışmalara, Türkiye’nin farklı bölgelerinden en iyi at ve binicilerinin yanı sıra camianın önde gelen tanınmış isimleri ve deneyimli genç binicileri de katılacak.

Yarışmaların Medya Sponsorluğunu her yarışmada olduğu gibi Demirören Medya ve Radyo D üstlenirken, Sağlık Sponsorluğunu, güncel tıp teknolojisinin kullanıldığı tüm genel branşlarda gelişmiş tanı-tedavi üniteleri, modern tesisi ve dijital hastane modeli ile sağlık sektörüne yeni bir boyut kazandırmayı amaçlayan ve faaliyet gösterdiği her alanda kurumsal ve güvenilir hizmet anlayışıyla fark yaratan Hastane Derindere üstlenecek.

Heyecan dolu ve seyri yüksek yarışmalara şahit olmak için, tüm atlı spor severleri Kemer Coutry Atlı Spor Kulübü’ne bekliyoruz.

Carpe Diem Equestrian Team Hakkında:



Milli binici Efe Siyahi yatırımı sayesinde ve Avni Atabek yönetici ortaklığı ile Carpe Diem Equestrian Team oluşmuştur. 8,5 hektar üzerine kurulan tesis teknik özellikleri nedeniyle Hollanda’nın önde gelen binicilik tesislerinden biri olmuştur.37 ahır kapasiteli tesiste, 15 kişi hizmet vermektedir.

Carpe Diem Equestrian Team ana hedeflerinden olan ulusal ve uluslararası yarışmalarda geçtiğimiz yıllarda son derece önemli başarılara imza atmıştır. Bunun dışında Carpe Diem Equestrian Team tesislerinde müşterilerine kaliteli atlar temini ve eğitim konusunda da üst düzey hizmet vermektedir.