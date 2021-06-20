Kemer Country Club - Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi Yarışmaları 19-20 haziran tarihlerinde 2. ayak müsabakaları gerçekleşti

Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi Yarışmaları "Çocuklar her yerde büyür; ama Bahçeşehir Kolejinde yeteneklerini geliştirerek büyür." sloganıyla çağdaş ve kaliteli eğitime inandığı her alanda desteklerini sürdüren Bahçeşehir Koleji ana sponsorluğunda gerçekleşmektedir.

At Terbiyesi Yarışmaları arasında oldukça önemli bir yere sahip olan Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi Yarışmaları, binicilik sporunun geniş kitlelere tanıtılması amacıyla gelecek vadeden genç yeteneklerin keşfine de olanak sağlamaya devam ediyor.

Türkiye Binicilik Federasyonu’na kayıtlı tüm binicilere açık olarak Covid-19 önlemleri kapsamında seyircisiz olarak gerçekleştirilen heyecan dolu yarışmalar, Türkiye’nin farklı bölgelerinden en iyi at ve binicilerini ağırladı. Yarışmaların medya sponsorluklarını ise Türkiye’nin en özel radyo kanallarından biri olan Radyo D ve Demirören Medya üstlendi.

Bahçeşehir Koleji: Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları ailesinin üyesi olarak 1994 yılında Bahçeşehir’de kurulan ilk kampüsünde eğitime başlayan Bahçeşehir Koleji, “kaliteli eğitimi daha çok çocuğa ulaştırmak” amacıyla Türkiye’nin dört bir yanında eğitim veriyor, bünyesinde bulunan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri ile ülkemizde fen eğitimini dönüştürüyor. Enver Yücel’in, dünya standartlarında eğitimi ülkemizde yaygınlaştırmak amacıyla kurduğu Bahçeşehir Koleji, 2021–2021 eğitim öğretim yılı itibarıyla Türkiye’nin 63 ilinde 136 kampüsüyle eğitim veriyor. http://www.bahcesehir.k12.tr/tr/

KEMER COUNTRY CLUB - BAHÇEŞEHİR KOLEJİ AT TERBİYESİ LİGİ YARIŞMALARI’NDA BİNİCİLERİN ALMIŞ OLDUĞU DERECELER:

19 Haziran Cumartesi

P3 ve Yıldız Biniciler FEI Yıldızlar Takım Testi

Utkan Çelik – Kemer Country Club

Emir Yücel – Kemer Country Club

Lal Mira Gürgen - TASK

Utkan Çelik – Kemer Country Club

Ela Demirbağ – TASK



P2 FEI Yıldızlar Açılış Testi B

Pia Avigidor – Kemer Country Club

Pia Avigidor – Kemer Country Club



FEI Yıldızlar Açılış Testi A P2

Dafne Konyalı – Kemer Country Club

Pia Avigidor – Kemer Country Club

Eylül Akın- Kemer Country Club

Dafne Konyalı – Kemer Country Club

Pia Avigidor – Kemer Country Club



YENİ BİNİCİLER

Serra Şehirli- Ferdi

Zeynep Kırım – Ferdi

Gülsüm Üzel- Kemer Country Club



C LEVEL TESTİ P2

Asya Yıldız- SOBK

Eylül Akın- Kemer Country Club

Ece Demircan - Kemer Country Club

P1

Ali Efe Morkoç – TASK

Defne Deniz Yaşar – Ferdi

Gökçe Topaç – Kemer Country Club



USTA BİNİCİLER

Murat Sarıçoban – SOBK

Ebru Adaş – SOBK

Ahmet Yaşar Tellioğlu – SOBK



20 Haziran Pazar

P3 Kategorisi FEI Pony Riders Takım Testi

Utkan Çelik – Kemer Country Club

Emir Yücel- Kemer Country Club

Lara Mira Gürgen – TASK

Nehir Kaya – Kemer Country Club

Utkan Çelik – Kemer Country Club



P2 FEI Yıldızlar Açılış Testi B

Pia Avigidor – Kemer Country Club

Pia Avigidor – Kemer Country Club



FEI Yıldızlar Açılış Testi A P2

Pia Avigidor – Kemer Country Club

Dafne Konyalı – Kemer Country Club

Eylül Akın – Kemer Country Club

Pia Avigidor – Kemer Country Club

Yağmur Tunçbilek – Ferdi



YENİ BİNİCİLER

Serra Şehirli- Ferdi

Zeynep Kırım – Ferdi

C LEVEL TESTİ P2

Eylül Akın- Kemer Country Club

Asya Yıldız- SOBK

Ece Demircan - Kemer Country Club



P1

Ali Efe Morkoç – TASK

Defne Deniz Yaşar – Ferdi

Gökçe Topaç – Kemer Country Club

USTA BİNİCİLER

Murat Sarıçoban – SOBK

Ebru Adaş – SOBK

Ahmet Yaşar Tellioğlu- – SOBK

Türk Binicilik tarihinde bir ilk: İlk Para At Terbiyesi Yarışması’nı ikinci ayağı 19-20 Haziran 2021 tarihlerinde Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi Yarışmaları kategorilerine ilave olarak Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleşti.

Türkiye Binicilik Federasyonu’nun 2020 yılında resmi branşları altına almış olduğu Para At Terbiyesi, Türk binicilik tarihindeki ilk yarışmasının ikinci ayağı 19-20 Haziran 2021 tarihlerinde Kemer Country Club Atlı Spor Kulübü’nde, Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Yarışmaları Ligi 2. Ayak Yarışmaları’nın kategorilerine ilave olarak düzenlendi.



Türkiye Binicilik Federasyonu ve Uluslararası Binicilik Federasyonu’nun (FEI) 2019 yılında ortak başlattığı alt yapı çalışmaları ve günümüze kadar proje direktörü Fransız Patricia Nadoux ile devam eden Para At Terbiyesi yarışmalarına ülke çapından katılacak olan altı sporcumuzun Uluslararası Binicilik Federasyonu yetkilisi tarafından ulusal resmi seviyeleri belirlendi ve FEI hakemi Ferederica Versluis tarafından yapılan sınıflandırma sonucunda dört binicinin, Gazi Piyade Binbaşı Özgür BELEN, Alperen ALPER, Musa GÜVENÇ ve Canan DOĞAN müsabakalara katılmaya hak kazandı.

Türkiye Binicilik Federasyonu, üç senedir Uluslararası Binicilik Federasyonu (FEI) ile ortak yürüttüğü Para At Terbiyesi branşı yapılandırma projesini hayata geçirmekle kalmayıp, Türkiye’deki Paralimpik sporculara örnek bir branşı yaygınlaştırmanın gururunu da taşımaktadır.

PARA AT TERBİYESİ SONUÇLARI – 19 Haziran Cumartesi

SEVİYE 1

Alperen Alper

Canan Doğan

BAŞLANGIÇ A TESTİ

Binbaşı Özgür Belen - TSKSG

Binbaşı Özgür Belen - TSKSG



PARA AT TERBİYESİ SONUÇLARI – 20 Haziran Pazar

SEVİYE 1

Canan Doğan



BAŞLANGIÇ A TESTİ

1.Binbaşı Özgür Belen - TSKSG

Binbaşı Özgür Belen - TSKSG