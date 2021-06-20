Kemer Country Club - Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi Yarışmaları 19-20 haziran tarihlerinde 2. ayak müsabakaları gerçekleşti
İki ayak ve bir finalden oluşan Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi Yarışmaları’nın birinci ayağı 29- 30 Mayıs tarihlerinde gerçekleşirken, ikinci ayağı 19-20 Haziran ( bu hafta sonu) gerçekleşti. Yarışmaların final müsabakaları ise 10-11 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecektir.
Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi Yarışmaları "Çocuklar her yerde büyür; ama Bahçeşehir Kolejinde yeteneklerini geliştirerek büyür." sloganıyla çağdaş ve kaliteli eğitime inandığı her alanda desteklerini sürdüren Bahçeşehir Koleji ana sponsorluğunda gerçekleşmektedir.
At Terbiyesi Yarışmaları arasında oldukça önemli bir yere sahip olan Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi Yarışmaları, binicilik sporunun geniş kitlelere tanıtılması amacıyla gelecek vadeden genç yeteneklerin keşfine de olanak sağlamaya devam ediyor.
Türkiye Binicilik Federasyonu’na kayıtlı tüm binicilere açık olarak Covid-19 önlemleri kapsamında seyircisiz olarak gerçekleştirilen heyecan dolu yarışmalar, Türkiye’nin farklı bölgelerinden en iyi at ve binicilerini ağırladı. Yarışmaların medya sponsorluklarını ise Türkiye’nin en özel radyo kanallarından biri olan Radyo D ve Demirören Medya üstlendi.
Bahçeşehir Koleji: Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları ailesinin üyesi olarak 1994 yılında Bahçeşehir’de kurulan ilk kampüsünde eğitime başlayan Bahçeşehir Koleji, “kaliteli eğitimi daha çok çocuğa ulaştırmak” amacıyla Türkiye’nin dört bir yanında eğitim veriyor, bünyesinde bulunan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri ile ülkemizde fen eğitimini dönüştürüyor. Enver Yücel’in, dünya standartlarında eğitimi ülkemizde yaygınlaştırmak amacıyla kurduğu Bahçeşehir Koleji, 2021–2021 eğitim öğretim yılı itibarıyla Türkiye’nin 63 ilinde 136 kampüsüyle eğitim veriyor. http://www.bahcesehir.k12.tr/tr/
KEMER COUNTRY CLUB - BAHÇEŞEHİR KOLEJİ AT TERBİYESİ LİGİ YARIŞMALARI’NDA BİNİCİLERİN ALMIŞ OLDUĞU DERECELER:
19 Haziran Cumartesi
P3 ve Yıldız Biniciler FEI Yıldızlar Takım Testi
Utkan Çelik – Kemer Country Club
Emir Yücel – Kemer Country Club
Lal Mira Gürgen - TASK
Utkan Çelik – Kemer Country Club
Ela Demirbağ – TASK
P2 FEI Yıldızlar Açılış Testi B
Pia Avigidor – Kemer Country Club
Pia Avigidor – Kemer Country Club
FEI Yıldızlar Açılış Testi A P2
Dafne Konyalı – Kemer Country Club
Pia Avigidor – Kemer Country Club
Eylül Akın- Kemer Country Club
Dafne Konyalı – Kemer Country Club
Pia Avigidor – Kemer Country Club
YENİ BİNİCİLER
Serra Şehirli- Ferdi
Zeynep Kırım – Ferdi
Gülsüm Üzel- Kemer Country Club
C LEVEL TESTİ P2
Asya Yıldız- SOBK
Eylül Akın- Kemer Country Club
Ece Demircan - Kemer Country Club
P1
Ali Efe Morkoç – TASK
Defne Deniz Yaşar – Ferdi
Gökçe Topaç – Kemer Country Club
USTA BİNİCİLER
Murat Sarıçoban – SOBK
Ebru Adaş – SOBK
Ahmet Yaşar Tellioğlu – SOBK
20 Haziran Pazar
P3 Kategorisi FEI Pony Riders Takım Testi
Utkan Çelik – Kemer Country Club
Emir Yücel- Kemer Country Club
Lara Mira Gürgen – TASK
Nehir Kaya – Kemer Country Club
Utkan Çelik – Kemer Country Club
P2 FEI Yıldızlar Açılış Testi B
Pia Avigidor – Kemer Country Club
Pia Avigidor – Kemer Country Club
FEI Yıldızlar Açılış Testi A P2
Pia Avigidor – Kemer Country Club
Dafne Konyalı – Kemer Country Club
Eylül Akın – Kemer Country Club
Pia Avigidor – Kemer Country Club
Yağmur Tunçbilek – Ferdi
YENİ BİNİCİLER
Serra Şehirli- Ferdi
Zeynep Kırım – Ferdi
C LEVEL TESTİ P2
Eylül Akın- Kemer Country Club
Asya Yıldız- SOBK
Ece Demircan - Kemer Country Club
P1
Ali Efe Morkoç – TASK
Defne Deniz Yaşar – Ferdi
Gökçe Topaç – Kemer Country Club
USTA BİNİCİLER
Murat Sarıçoban – SOBK
Ebru Adaş – SOBK
Ahmet Yaşar Tellioğlu- – SOBK
Türk Binicilik tarihinde bir ilk: İlk Para At Terbiyesi Yarışması’nı ikinci ayağı 19-20 Haziran 2021 tarihlerinde Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi Yarışmaları kategorilerine ilave olarak Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleşti.
Türkiye Binicilik Federasyonu’nun 2020 yılında resmi branşları altına almış olduğu Para At Terbiyesi, Türk binicilik tarihindeki ilk yarışmasının ikinci ayağı 19-20 Haziran 2021 tarihlerinde Kemer Country Club Atlı Spor Kulübü’nde, Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Yarışmaları Ligi 2. Ayak Yarışmaları’nın kategorilerine ilave olarak düzenlendi.
Türkiye Binicilik Federasyonu ve Uluslararası Binicilik Federasyonu’nun (FEI) 2019 yılında ortak başlattığı alt yapı çalışmaları ve günümüze kadar proje direktörü Fransız Patricia Nadoux ile devam eden Para At Terbiyesi yarışmalarına ülke çapından katılacak olan altı sporcumuzun Uluslararası Binicilik Federasyonu yetkilisi tarafından ulusal resmi seviyeleri belirlendi ve FEI hakemi Ferederica Versluis tarafından yapılan sınıflandırma sonucunda dört binicinin, Gazi Piyade Binbaşı Özgür BELEN, Alperen ALPER, Musa GÜVENÇ ve Canan DOĞAN müsabakalara katılmaya hak kazandı.
Türkiye Binicilik Federasyonu, üç senedir Uluslararası Binicilik Federasyonu (FEI) ile ortak yürüttüğü Para At Terbiyesi branşı yapılandırma projesini hayata geçirmekle kalmayıp, Türkiye’deki Paralimpik sporculara örnek bir branşı yaygınlaştırmanın gururunu da taşımaktadır.
PARA AT TERBİYESİ SONUÇLARI – 19 Haziran Cumartesi
SEVİYE 1
Alperen Alper
Canan Doğan
BAŞLANGIÇ A TESTİ
Binbaşı Özgür Belen - TSKSG
Binbaşı Özgür Belen - TSKSG
PARA AT TERBİYESİ SONUÇLARI – 20 Haziran Pazar
SEVİYE 1
Canan Doğan
BAŞLANGIÇ A TESTİ
1.Binbaşı Özgür Belen - TSKSG
Binbaşı Özgür Belen - TSKSG