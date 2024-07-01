“Kemer Country Club Bahar Ligi Engel Atlama Yarışmaları” sona erdi

Haberin Devamı

Binicilik dünyasının önemli yarışmaları arasında yer alan Kemer Country Club Bahar Ligi Engel Atlama Yarışmalarında Yetişkin Pro Biniciler, U25, Yıldız Biniciler, Genç Biniciler ve Kadın Biniciler Milli Takım Seçme Yarışması kategorileri de yer aldı.

Türkiye Binicilik federasyonuna kayıtlı tüm binicilere açık olan yarışmalara, Türkiye’nin farklı bölgelerinden en iyi 186 at ve binici katıldı.



Yarışmaların medya desteğini ise tüm yarışmalarda olduğu gibi Demirören Medya ve Radyo D sağladı.

29 Haziran Cumartesi Yarışma Sonuçları

75 Cm KCC Pony Tour Kupası’nın 1.si Nil Tanem Şeker

90 Cm KCC Tiny Tour Kupası’nın 1.si Mehmet Yiğit Gürman

110 Cm KCC Bronze Tour Kupası’nın 1. Si Mehmet Yiğit Gürman

120 Cm Eyüp Sabri Tuncer Silver Tour Kupası’nın (Yıldız Biniciler Milli Takım Seçme Yarışması)1.si Azra Öztürk,

130 cm KCC Kupası (Genç Biniciler Milli Takım Seçme Yarışması)1. Tnk. Yüzbaşı Burak Uluçay

135 Cm Carpe Diem Gold Tour Kupasının (U25 Milli Takım Seçme Yarışması) 1.si Kemer Country Club binicisi Can İnce oldu.

Haberin Devamı

30 Haziran Pazar Yarışma Sonuçları

80 Cm KCC Pony Tour Kupası’nın 1.si Eda Çelik

90 Cm KCC Tiny Tour Kupası’nın 1.si İlyas Uğur

115 Cm KCC Bronze Tour Kupası’nın 1. Muhammed Emir Okumuş,

125 Cm Eyüp Sabri Tuncer Silver Tour Kupası’nın (Kadın Biniciler Milli Takım Seçme Yarışması) 1.si Muhammed Emir Okumuş,

145 Cm Carpe Diem Gold Tour Kupasının (Yetişkin Pro Biniciler Milli Takım Seçme Yarışması)1.si Hüsnü Dinç olurken 2.si Kemer Country Club binicisi Can İnce oldu.