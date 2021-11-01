Kemer Country Atlı Spor Kulübü binicileri At Terbiyesi Türkiye Şampiyonası'na damga vurdu

Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından gerçekleştirilen ve federasyona kayıtlı tüm binicilere açık olan At Terbiyesi Türkiye Şampiyonası, 29-31 Ekim tarihleri arasında Kemer Country Atlı Spor Kulübü ev sahipliğinde gerçekleşti.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusuyla birleştirilen ve 3 gün boyunca gerçekleşen yarışmalarda Türkiye'nin farklı bölgelerinden en iyi 40 at ve biniciler farklı kategorilerde atların terbiyesi, itaati ve teknik ustalığını alabilmek için yarıştı.
At Terbiyesi Türkiye Şampiyonası Sonuçlar
Yıldızlar Kategorisi Şampiyonu Emir Yücel
2. Utkan Çelik
3. Lal Mira Gürgen
P3 Kategorisi Şampiyonu Sienna Peri Kiper
P2 Kategorisi Şampiyonu Pia Avigidor
2.Ece Demircan
3.Eylül Akın
P1 Kategorisi Şampiyonu Dafne Deniz Yaşar
2. Ali Efe Morkoç
3.Gökçe Topaç
Yeni Biniciler Kategorisi Şampiyonu Kayra Aranmış
2. İrem Kavraz
Usta Biniciler Kategorisi Şampiyonu Ebru Adaş
2. Murat Sarıçoban
3.Semra Göksun Çilingir
Para At Terbiyesi
- Seviye V Sporcusu Türkiye Şampiyonu Özgür Belen
- Seviye 2 Sporcusu Türkiye Şampiyonu Nilgün Özcan
- Seviye 1 Sporcusu Türkiye Şampiyonu Canan Doğan / 2. Alperen Alper