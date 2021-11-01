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Kemer Country Atlı Spor Kulübü binicileri At Terbiyesi Türkiye Şampiyonası'na damga vurdu

#Binicilik#At Terbiyesi Türkiye Şampiyonası#Kemer Country Atlı Spor Kulübü
Kemer Country Atlı Spor Kulübü binicileri At Terbiyesi Türkiye Şampiyonasına damga vurdu

At Terbiyesi Türkiye Şampiyonası’nda Kemer Country Atlı Spor Kulübü binicilerinden, Emir Yücel Yıldızlar Kategorisi Türkiye şampiyonu, Sienna Peri Kiper P3 Kategorisinin Türkiye şampiyonu ve Pia Avigidor P2 kategorisinin Türkiye şampiyonu oldu.

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Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından gerçekleştirilen ve federasyona kayıtlı tüm binicilere açık olan At Terbiyesi Türkiye Şampiyonası, 29-31 Ekim tarihleri arasında Kemer Country Atlı Spor Kulübü ev sahipliğinde gerçekleşti. 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusuyla birleştirilen ve 3 gün boyunca gerçekleşen yarışmalarda Türkiye'nin farklı bölgelerinden en iyi 40 at ve biniciler farklı kategorilerde atların terbiyesi, itaati ve teknik ustalığını alabilmek için yarıştı. 

Kemer Country Atlı Spor Kulübü binicileri At Terbiyesi Türkiye Şampiyonasına damga vurdu

At Terbiyesi Türkiye Şampiyonası Sonuçlar

Yıldızlar Kategorisi Şampiyonu Emir Yücel
2. Utkan Çelik
3. Lal Mira Gürgen 

P3 Kategorisi Şampiyonu Sienna Peri Kiper

P2 Kategorisi Şampiyonu Pia Avigidor
2.Ece Demircan
3.Eylül Akın 

P1 Kategorisi Şampiyonu Dafne Deniz Yaşar
2. Ali Efe Morkoç
3.Gökçe Topaç 

Yeni Biniciler Kategorisi Şampiyonu Kayra Aranmış
2. İrem Kavraz 

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Usta Biniciler Kategorisi Şampiyonu Ebru Adaş
2. Murat Sarıçoban
3.Semra Göksun Çilingir 

Para At Terbiyesi

- Seviye V Sporcusu Türkiye Şampiyonu Özgür Belen
- Seviye 2 Sporcusu Türkiye Şampiyonu Nilgün Özcan
- Seviye 1 Sporcusu Türkiye Şampiyonu Canan Doğan / 2. Alperen Alper

Kemer Country Atlı Spor Kulübü binicileri At Terbiyesi Türkiye Şampiyonasına damga vurdu

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#Binicilik#At Terbiyesi Türkiye Şampiyonası#Kemer Country Atlı Spor Kulübü

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