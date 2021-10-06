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Kemal Danabaş: "Hedefimiz Kadınlar Euroleague kupasını Fenerbahçe'ye getirmek..."

#Fenerbahçe Kadın Basketbol#Kadınlar Euroleague#Fenerbahçe
Kemal Danabaş: Hedefimiz Kadınlar Euroleague kupasını Fenerbahçeye getirmek...

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi düzenlenen medya gününde basın mensupları ile bir araya geldi. Amerikan Kadın Basketbol Ligi'nde (WNBA) devam eden sezondan dolayı bazı yabancı oyuncularından eksik olarak çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte, şube yöneticisi Mustafa Kemal Danabaş yeni sezon öncesinde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

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İşte o açıklamalar...

"FENERBAHÇE KADIN BASKETBOL ŞUBESİ, BELKİ DE TÜRK SPOR TARİHİNDE EN BAŞARILI ŞUBELERDEN BİRİDİR"

Yaklaşan yeni sezon öncesi Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Euroleague'de hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Danabaş, "Fenerbahçe'nin hangi kulvar olursa olsun amacı şampiyon olmak ve zirvede yer almaktır. Bu sezon da bu amaçlarla, hocamızın talepleri doğrultusunda iyi olduğuna inandığımız güzel bir kadro kurduk. Sene başında ufak bir sakatlık sorunu yaşadık. Onu da farklı oyuncularla gidermeye çalıştık. Bu sene Türkiye Ligi'ni kazanmak istiyoruz. Türkiye Ligi'nde şampiyonluklara alışmış bir kulübüz. Kadın basketbol şubesi, belki de Türk spor tarihinde en başarılı şubelerden biridir. Bunun ötesinde her zaman olduğu gibi Fenerbahçe'yi Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmek ve üç kere finalde kaybettiğimiz Kadınlar Euroleague kupasını inşallah bu sene camiamıza getirmek en büyük hedefimiz" dedi.

"LİGDE YİNE NAMAĞLUP ŞAMPİYON OLMAYI HEDEFLİYORUZ"

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Geçtiğimiz sezonu 34 maçta 34 galibiyet alarak ligde namağlup şampiyon tamamlayan kadın basketbol takımının çıtayı yükselttiğinin altını çizen Mustafa Kemal Danabaş, "Namağlup lig şampiyonu olmak kolay bir şey değil. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, tarihinde 2'nci kez namağlup şampiyon oldu. Çıta iyice yükseldi, bu çıtayı düşürmeden yine namağlup şampiyon olmayı hedefliyoruz. Bunun yanında da Euroleague'de en iyisini yapıp 4'üncü kez final oynayıp kupayı taraftarımıza hediye etmek istiyoruz. Şu anki şartlar altında yüzde 50 kapasite ile oynayacağız. Kombinelerimiz satışta, ilgi var. Bu sene ilave olarak salonumuza saha içi koltuklar koyduk. Onlara da büyük ilgi var. İnşallah taraftarımızla birlikte el ele verip güzel günler yaşayacağız" diye konuştu.

"TÜRK KADIN BASKETBOLUNDA ALTYAPIYA EN ÇOK ÖNEM VEREN KULÜP BELKİ DE BİZİZ"

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Victor Lapena ile genç oyuncular konusunda sürekli iletişim halinde olduklarını ve genç oyuncuları Türk basketboluna kazandırmak istediklerini söyleyen Danabaş, "Bunları koçla aramızda konuşuyoruz. Türkiye'de her branşta yerli oyuncu yetiştirmek çok önemli. Maliyetleri düşürmemiz gerekiyor. Biz de bu anlamda çalışmalar yapıyoruz. Türk kadın basketbolunda altyapıya en çok önem veren kulüp, belki biziz. Bu yolda çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah daha çok oyuncular da yetiştirip Türk basketbolunun hizmetine sunacağız" şeklinde konuştu.

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#Fenerbahçe Kadın Basketbol#Kadınlar Euroleague#Fenerbahçe