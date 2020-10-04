Kemal Ademi kimdir, hangi takımlarda oynadı? İşte Kemal Ademi'nin kariyeri
Fenerbahçe Basel'den forvet Kemal Ademi ile anlaştı. Fenerbahçe, İsviçre'nin Basel takımında forma giyen forvet oyuncusu Kemal Ademi'nin transferi için kulübüyle prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından Kemal Ademi'nin kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Kemal Ademi kimdir?
Fenerbahçe, Basel'den 24 yaşındaki Kemal Ademi transferi için anlaşma sağlandığını ve oyuncunun İstanbul'a geldiğini duyurdu. İşte, Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi hakkında bilgi...
1996 yılında dünyaya geldi. Futbol kariyerine St. Gallen'de başlayan ve 2015 yılında Hoffenheim'a kiralık olarak giden İsviçreli forvet, 2016 yılında bonservisiyle Alman ekibine transfer oldu. 2018 yılında Neuchatel Xamax'ın yolunu tutan Kemal Ademi, Neuchatel'de 30 maça çıktı ve 10 gol attı.
Almanya doğumlu olan İsviçreli 24 yaşındaki forvet oyuncusu 2019 yazından beri Basel'de forma giyiyor. Forvet Ademi, Basel forması altında çıktığı 42 resmi maçta 15 gol atıp 1 de asist yapmıştı.
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