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GeriTokyo2020 Kelebek stilde yarı finalde mücadele eden Defne Taçyıldız, finale kalamadı
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Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 28.07.2021 - 05:58 | Son Güncelleme:

Kelebek stilde yarı finalde mücadele eden Defne Taçyıldız, finale kalamadı

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Kelebek stilde yarı finalde mücadele eden Defne Taçyıldız, finale kalamadı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde yüzmede kadınlar 200 metre kelebek yarı finalinde milli sporcu Defne Taçyıldız, finale çıkamadı.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yüzme yarışlarında önemli bir başarı elde ederek yarı finalde mücadele etme hakkı kazanan Defne, serisinde 8 sporcu arasında 2.11.27'lik derecesiyle 7. oldu.

İki seri şeklinde yüzülen ve 16 yüzücünün mücadele ettiği yarı finalde genel sıralamada 14. olan 18 yaşındaki milli sporcu, ilk 8'e giremeyerek final yüzme şansını kaybetti.

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