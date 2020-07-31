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İHA
Haber Giriş: 31.07.2020 - 16:44,Son Güncelleme:

Keith Langford, AEK ile sözleşme yeniledi!

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Keith Langford, AEK ile sözleşme yeniledi!
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Yunan ekibi AEK, 36 yaşındaki basketbolcu Keith Langford ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Pınar Karşıyaka ile D Grubu'nda yer alan Yunan temsilcisi AEK, deneyimli basketbolcusu Keith Langford ile yeni sözleşme imzaladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ABD'li basketbolcu ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.

36 yaşındaki basketbolcu, AEK ile geçen sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 19.5 sayı, 2.9 ribaund ve 2.5 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

 

Keith Langford, AEK ile sözleşme yeniledi

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