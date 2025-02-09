Keita Balde, Wanda Nara ile ilişki yaşadığını itiraf etti! Wanda Nara'dan açıklama geldi

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, geçtiğimiz aylarda Wanda Nara'nın kendisini Keita Balde ile aldattığını iddia etmişti.

Arjantinli golcü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ev içindeki güvenlik kamerasından alınan ve Keita Balde'nin yer aldığı bir görüntüyü paylaşarak "Banyoda ne yaptınız Wanda? Hem de benim evimde. İnanamıyorum. Neden? Bunu hak etmiyorum!" ifadelerini kullanmıştı.

Büyük yankı uyandıran olayın ardından Balde'nin eşi Simone Guatieri de iddiaları doğrulamıştı.

BALDE'DEN İTİRAF GELDİ: "HAYATIMIN EN BÜYÜK HATASIYDI"

Keita Balde, eski eşi Simona Guatieri ile birlikte bir İtalyan televizyonuna verdiği röportajda, Wanda Nara'yla ilişkisi olduğunu doğruladı.

Senegalli forvet, "Tüm sorumluluğu üstleniyorum. Hayatımın en büyük hatasıydı bu. Wanda Nara ile ilişki yaşadım. Doğru. Hayatımın en büyük hatasını yaptım. Wanda'yı suçlamıyorum. Tüm sorumluluk bana ait. Hata benim. Icardi ve Wanda Nara arasında yaşananlar benimle ilgili değil. Ben onları suçlamıyorum. Ancak bunu gündeme getirme biçimleri kalpsizce. Ben yaptığım hatadan dolayı kendimi çok küçük hissediyorum. Simona, senin için savaşmak için buradayım ve bunu hayatım boyunca yapacağım" ifadelerini kullandı.

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SIMONA GUATIERI: "EVLENDİKTEN 2 AY SONRA ALDATILDIĞIMI ÖĞRENDİM"

Balde'nin eski eşi Simona Guatieri ise yaşananlara dair şunları söyledi:

"Evlendiğimizde iki küçük çocuğumuz vardı. Evlendikten 2 ay sonra aldatıldığımı öğrendim. Nisan 2023'te boşandık. Mahkemedeyken avukatlar çocukların iyiliği için durumu yeniden değerlendirmemizi istediler, ancak o sırada olanların üstesinden gelmek imkansızdı... Şimdi ise onu affettim, öfkem yatıştı, birbirimizi tekrar ebeveyn olarak gördük ve yılbaşı gecesini birlikte geçirdik."

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SIMONA GUALTIERI: "ÇIKAN HABERLER WANDA'NIN NASIL BİR KADIN OLDUĞU HAKKINDA BİR FİKİR VERİYOR"

Yaşananların bu kadar medya malzemesi olması sebebiyle hem Wanda'yı hem de Icardi'yi kınadığını söyleyen Gualtieri, "Onlar kendi amaçları için istediklerini ifşa edemezler. Biz onlardan farklıyız, farklı ahlaki değerlerimiz var. Keita bir hata yaptı ama olan biteni kendine sakladı. Ya o da Wanda'nın kendisine gönderdiklerini ifşa etseydi? Bunun sonu yok. Çıkan haberler Wanda'nın nasıl bir kadın olduğu hakkında bir fikir veriyor, benim fikrim bu. Icardi futboluna konsantre olmalı, kariyerinin sonuna yaklaştı ve artık dedikodulara mahal vermemeli" dedi.

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WANDA NARA: "BEN KİMSEYİ ALDATMADIM"

İkilinin televizyon programındaki açıklamalarının ardından Wanda Nara da sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu.

Hiçbir şeyden korkmadığını söyleyerek sözlerine başlayan Wanda Nara, "Bu, hor görülen bir adamın paniği... Ne kadar ileri gidebileceklerini görmek tüyler ürpertici. Her şeyi kesin bir dille reddediyorum, kimseyi aldatmadım. Onu engelledim ve aramalarına cevap vermedim. Ancak arkadaşlarımı arayıp yeni sevgilim ve benim hakkımda sorular sordu. İlişkimize inanmadığını, benimle konuşması gerektiğini ve engellemeyi kaldırmam gerektiğini söyledi. Çok kincisin, zavallı şey. Şimdi bana verdiği zararlar ve söylediği yalanlar için ödeme yapmak zorunda kalacak. Kendilerini savunmak için ne uyduracaklarını merak ediyorum. Her şeyin kanıtı var. Bir adamın acı veya duyduğu kinden dolayı ne kadar ileri gidebileceğini görmek beni şaşırtıyor. Biz kadınlar, reddedildiğimizde daha onurlu davranıyoruz sanırım. Bir süre ayrı kaldık ve hatta o süreçte dergi kapaklarına dahi çıktım. Bu kişiyle tatile bile gittik. Şimdi eski sevgilisiyle göründüğüne dair elimde kanıtlar var. Kalp kırıklığın seni nereye götürebilir? Hiçbir şey bana zarar veremez çünkü hayatımı kimseye acı çektirmeyi düşünmeden yaşıyorum. Eğer mutluluğum bir acıya sebep oluyorsa gerçekten üzgünüm. Hayatımı mutlu bir şekilde yaşıyorum ve asla kimseyi ne kandırmaya ne de yargılamaya çalışmıyorum. Sadece kendimi ve çocuklarımı bir dişi aslan gibi savunuyorum. Açıklamaya ihtiyaç olmadığını biliyorum, ama eğer söylemem gerekirse ben bir o.... değilim. Benim için aile değerleri kutsaldır." şeklinde konuştu.

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Öte yandan ikilinin bir otel odasında yakınlaştığı fotoğraf da ortaya çıktı.

WANDA NARA'DAN ICARDI'YE: "KIZLARIMIN SANA SAYGI DUYMASI VE SENİ SEVMESİ İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYORSUN!"

Sosyal medya hesabındaki paylaşımlarına devam eden Nara, Mauro Icardi'nin çocuklarının doğum gününe gelmediğini belirterek, "Çocuklarının 3. doğum gününe gelmemeyi seçen bir baba ve bunu kendi tercihiyle, çevresinin tavsiyesiyle yaptı. Sanırım küçüklerin de senin doğum günü partine gelmesini beklemiyorsun? Herkes hayatını istediği gibi yaşayabilir, yargılamıyorum. Kendisinin söylediği, yoğun programı ona orada bulunma veya doğum gününe katılma olanağı vermemiş. Kızına ne bir hediye ne de bir buket çiçek göndermedi. Teşekkür ederim, kızlarının yarın sana saygı duyması ve seni sevmesi için elinden geleni yapıyorsun! Gereksiz ama belli ki kızlarında da acı aramaya devam ediyorsun. Kızlarını savunan dişi aslan olmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

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