Keita Balde kimdir, nereli, kaç yaşında? Keita Balde hangi takımlarda oynadı?

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Keita Balde, 8 Mart 1995 tarihinde İspanya'nın Arbúcies şehrinde doğmuş bir Senegalli futbolcudur. Futbola başladığı günden bu yana çeşitli kulüplerde forma giymiş olan Balde, kariyerinde büyük başarılar elde etmiştir. Süper Lig ekibi Sivasspor'da oynamaya başlayan Balde, futbolculuk kariyerinde sadece kulüp düzeyinde değil, aynı zamanda Senegal Milli Takımı'nda da önemli görevler üstlenmiştir. Peki, Keita Balde kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

KEİTA BALDE KİMDİR?

Keita Balde, 8 Mart 1995'te İspanya'da doğan bir futbolcudur. Aslen Senegalli olan Balde, futbol kariyerine İspanya'da CF Damm altyapısında başlamıştır. Daha sonra Barcelona'nın alt yapısına katılan oyuncu, burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmiş, Lazio'ya transfer olmuştur. Kariyerine hızlı bir başlangıç yapan Balde, bir süreliğine çeşitli Avrupa kulüplerinde kiralık olarak forma giymiştir. İlerleyen yıllarda Monaco, Inter, Sampdoria, Cagliari, Spartak Moskova ve Espanyol gibi kulüplerde top koşturmuştur​.

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KEİTA BALDE KARİYERİ

Keita Balde, futbol kariyerinde pek çok kulüpte forma giyerek önemli tecrübeler edinmiştir. Lazio'da profesyonel kariyerine başlamasının ardından, Monaco'ya transfer olmuş ve burada da dikkat çekici bir performans sergilemiştir. Ardından İtalya'nın Serie A kulüpleri Inter ve Sampdoria'da kiralık olarak oynamıştır. Cagliari ve Spartak Moskova gibi kulüplerde de görev yapan Balde, 2024 yılında Süper Lig ekibi Sivasspor'a transfer olmuştur. Ayrıca Senegal Milli Takımı'nın önemli oyuncularından biri olarak, 40 kez milli forma giymiştir​.

Keita Balde'nin futbolculuk kariyerinde 342 maçta 81 gol ve 47 asistlik bir performans sergileyerek önemli istatistikler elde etmiştir. Bu sezon Sivasspor'la sözleşmesini feshetmiştir.