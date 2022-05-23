Kedisine eziyet eden futbolcu Kurt Zouma mahkeme karşısına çıkacak!

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Kedilerine tekme attığı videonun ortaya çıkmasından sonra hakkında soruşturma açılan Zouma, bir kediye "gereksiz yere acı çektirmek" ve sorumlu olduğu kediyi "acı çekme, yaralanma veya hastalıktan" koruyamamakla mahkemeye çıkacak.

27 yaşındaki oyuncunun duruşmasına, yarın Londra'daki Thames Sulh Ceza Mahkemesinde başlanacak ve videoyu çeken futbolcu kardeşi Yoan da hakim karşısına çıkacak.

Şubat ayında skandal görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Essex polisi tarafından hakkında soruşturma başlatılan Zouma'ya, West Ham United tarafından üst limitten 250 bin sterlin para cezası verilmişti.

Olay sonrası Kurt Zouma hakkında suçlamalarda bulunan Kraliyet Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Derneği (RSPCA) ise zarar gören kedileri 27 yaşındaki stoperin elinden almış ve bakımlarını üstlenmişti.

NE OLMUŞTU?

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Fransız futbolcu, evindeki bir kediye futbol topuna vurur gibi tekme attığı görülüyor ve bu esnada videoyu kaydeden kişinin kahkaha attığı duyuluyor.

Tekmelediği kediyi bir süre evin içinde kovalayan 27 yaşındaki futbolcunun evcil hayvanına ettiği işken bununla bitmezken evin içinde kovaladığı kediye ayakkabı fırlatan Fransız futbolcu, yakaladıktan sonra ise yüzüne tokat attı.

KARDEŞİ KAYDETTİ, KÜÇÜK ÇOCUK ŞAHİT OLDU

İngiltere'yi ayağa kaldıran görüntüleri Kurt Zouma’nın kardeşi Yoan'ın çektiği öne sürülürken tüm bu yaşananlar esnasında evde bir çocuğun olduğu ve kediye yapılan işkenceye şahit olduğu tespit edildi.

KURT ZOUMA ÖZÜR DİLEDİ

“Yaptıklarım için özür dilemek istiyorum. Davranışım için hiçbir mazaretim yok, içtenlikle pişmanlık duyuyorum. Ayrıca videodan rahatsız olan herkese ne kadar derinden üzgün olduğumu söylemek istiyorun. Herkesi temin ederim ki, iki kedimiz de gayet iyi ve sağlıklı. Bütün ailemiz tarafından seviliyorlar ve el üstünde tutuluyorlar. Bu davranış bir daha olmayacak münferit bir olaydı.”

WEST HAM UNITED AÇIKLAMA YAPTI

"West Ham United kulübü olarak oyuncumuz Kurt Zouma'nın ortaya çıkan görüntülerini açık şekilde kınıyoruz. Kendisiyle iletişime geçtik ve bu konuyla içişlerimiz dahilinde ilgileneceğiz. Ancak şunu açıkça belirtmek isteriz ki, hayvanlara yapılan bu muameleyi görmezden gelmeyeceğiz."