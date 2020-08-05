MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleri Keçiörengücü'nün yeni ismi "Ankara Keçiörengücü" oldu
GeriFutbol Keçiörengücü'nün yeni ismi "Ankara Keçiörengücü" oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 05.08.2020 - 17:03,Son Güncelleme:

Keçiörengücü'nün yeni ismi "Ankara Keçiörengücü" oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Keçiörengücü'nün yeni ismi "Ankara Keçiörengücü" oldu
Abone Olgoogle-news

TFF 1. Lig'de mücadele eden Keçiörengücü'nün yeni ismi "Ankara Keçiörengücü" oldu.

Kulüp başkanı Sedat Tahiroğlu yaptığı açıklamada, isim değişikliğiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonuyla gerekli görüşmeleri yaptıklarını belirterek, "Ligin bitiminin ardından kulübümüzün ismini Ankara Keçiörengücü olarak değiştirme kararı aldık. Federasyonumuz isim değişikliği talebimizi kabul etti. İsmimizin yanında logomuzu da değiştirdik. Tüm değişiklikler web sitemize ve sosyal medya hesaplarımıza da yansıdı. Bundan böyle mücadelemizi Ankara Keçiörengücü Futbol Kulübü ismiyle devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle