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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.05.2020 - 12:20,Son Güncelleme:

Keçiörengücü'nde tüm testler negatif

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Keçiörengücü'nde tüm testler negatif
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TFF 1. Lig takımlarından Keçiörengücü'nde teknik ekip ve futbolculara yapılan Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Dün kulübümüz tarafından Aktepe Stadı’nda tüm futbolcu, teknik ekip ve kulüp personelimize Kovid-19 tanı testleri yapıldı. Testleri sonuçlanmış ve kulübümüzde pozitif vakaya rastlanılmamıştır. Takımımız yarından itibaren antrenmanlara başlayacaktır." denildi.

Keçiörengücünde tüm testler negatif

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