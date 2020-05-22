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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.05.2020 - 11:54,Son Güncelleme:

Keçiörengücü'nde ikinci koronavirüs testleri negatif!

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Keçiörengücü'nde ikinci koronavirüs testleri negatif!
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TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü’nde, 2. kez yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle, Aktepe Tesisleri'mizde tedbir amaçlı ikincisi yapılan Kovid-19 PCR testinde de pozitif bulguya rastlanmadı." denildi.

Mor-beyazlılar çalışmalarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.

Keçiörengücünde ikinci koronavirüs testleri negatif

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