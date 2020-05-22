Keçiörengücü'nde ikinci koronavirüs testleri negatif!

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle, Aktepe Tesisleri'mizde tedbir amaçlı ikincisi yapılan Kovid-19 PCR testinde de pozitif bulguya rastlanmadı." denildi.

Mor-beyazlılar çalışmalarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.

Bundesliga maçları ÜCRETSİZ CANLI YAYINLA Misli.com'da! Oynamak/İzlemek için buraya tıklayın!