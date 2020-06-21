Keçiörengücü'nde Bursaspor sevinci

Eflatun-beyazlı ekip, TFF 1. Lig'in 22. haftasında 16 Şubat'ta konuk ettiği Altay'ı 2-0 yendikten sonra 6 hafta karşılaşmalardan 3 puan alamadı. Bu maçtan sonra Ankara temsilcisi, deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor'a 2-0 kaybetti. Ardından İstanbulspor ile evinde 0-0 berabere kalan Keçiörengücü, ligin 25. haftasında deplasmanda Ekol Hastanesi Balıkesirspor ile 2-2 berabere kaldı.

Sonraki hafta ligde küme düşme hattında yer alan Boluspor'a sahasında 1-0 mağlup olan Keçiörengücü, 27. haftada ise deplasmanda Giresunspor'a yine aynı skorla yenilerek üst üste ikinci yenilgisini yaşadı. Ligin 28. haftasında 15 Mart'ta Adanaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan başkent temsilcisi, bu tarihten sonra yeni tip koronavirüs nedeniyle liglere ara verilmesi sonucu çalışmalarını durdurdu.



Liglerin tekrar başlama kararıyla dün bu ligin açılış maçında sahasında Bursaspor'u ağılayan Keçiörengücü, zorlu mücadeleden Dk. 82'de Kone'nin kaydettiği gol ile 3 puan almayı başardı. Böylece Ankara temsilcisi 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

ÖZBALTA: PLAY-OFF HATTI BİZE UZAK ANCAK BAŞARABİLMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, verilen aradan sonra kalan maçlara çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "Önemli bir galibiyet aldık. Matematiksel olarak play-off hattı bize uzak. Bizim için play-offa kalmak çok zor ancak zor olanı başarabilmek için çalışacağız. Onu kovalayacağız, deneyeceğiz" şeklinde konuştu.

TFF 1. Lig'in 30 haftasında 26 Haziran Cuma günü deplasmanda Altınordu ile oynayacaklarını hatırlatan Özbalta, bu maça da her maç olduğu gibi galibiyet için çıkacaklarını ifade ederek, "Bizim için süreç devam ediyor, önümüzde zorlu karşılaşmalar var. Sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz" dedi.

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