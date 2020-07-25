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GeriFutbol Keçiörengücü, teknik direktör Serkan Özbalta ile yollarını ayırdı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 25.07.2020 - 19:54,Son Güncelleme:

Keçiörengücü, teknik direktör Serkan Özbalta ile yollarını ayırdı

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Keçiörengücü, teknik direktör Serkan Özbalta ile yollarını ayırdı
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TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, teknik direktör Serkan Özbalta ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarını ayırdığını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Sayın Serkan Özbalta ile karşılıklı yapılan görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve ekibine, kulübümüze verdiği büyük hizmetler için teşekkür eder bundan sonraki teknik direktörlük hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı

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