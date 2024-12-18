Keçiörengücü - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK 5. tur Keçiörengücü Sivasspor maçı canlı izle bilgisi

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Keçiörengücü - Sivasspor maç kadrosu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Karşılaşmada düdüğü hakem Çağdaş Altay çalarken, yardımcılıklarını Mert Bulut, Muhammet Ali Doğan, Eren Özyemişcioğlu üstlenecek. Peki, Keçiörengücü Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Keçiörengücü Sivasspor maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
KEÇİÖRENGÜCÜ - SİVASSPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN?
Keçiörengücü - Sivasspor maçı 18 Aralık Çarşamba günü saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşma ASpor ekranlarından canlı yayınlanacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 18 ARALIK 2024 MAÇ PROGRAMI
13:00 Keçiörengücü - Sivasspor
13:00 Muşspor - Antalyaspor
13:00 Kastamonuspor - Bodrumspor1
13:00 Boluspor - 1461 Trabzon
13:00 Esenler Erokspor - İstanbulspor
13:00 Çorluspor - Kocelispor
15:30 Ümraniyespor - Fatih Karagümrük
15:30 Erzurumspor - Sakaryaspor
18:00 Menemenspor - Ankaragücü
20:30 Gaziantep FK - 52 Orduspor