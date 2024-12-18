Keçiörengücü - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK 5. tur Keçiörengücü Sivasspor maçı canlı izle bilgisi

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Keçiörengücü - Sivasspor maç kadrosu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Karşılaşmada düdüğü hakem Çağdaş Altay çalarken, yardımcılıklarını Mert Bulut, Muhammet Ali Doğan, Eren Özyemişcioğlu üstlenecek. Peki, Keçiörengücü Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Keçiörengücü Sivasspor maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

KEÇİÖRENGÜCÜ - SİVASSPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN?

Keçiörengücü - Sivasspor maçı 18 Aralık Çarşamba günü saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşma ASpor ekranlarından canlı yayınlanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 18 ARALIK 2024 MAÇ PROGRAMI

13:00 Keçiörengücü - Sivasspor

13:00 Muşspor - Antalyaspor

13:00 Kastamonuspor - Bodrumspor1

13:00 Boluspor - 1461 Trabzon

13:00 Esenler Erokspor - İstanbulspor

13:00 Çorluspor - Kocelispor

15:30 Ümraniyespor - Fatih Karagümrük

15:30 Erzurumspor - Sakaryaspor

18:00 Menemenspor - Ankaragücü

20:30 Gaziantep FK - 52 Orduspor