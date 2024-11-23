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Keçiörengücü, Manisa FK'ya gol oldu yağdı

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#Trendyol 1. Lig#Manisa FK#Ankara Keçiörengücü
Keçiörengücü, Manisa FKya gol oldu yağdı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2024 16:21

Trendyol 1. Lig'in 13. maç takviminde Ankara Keçiörengücü, sahasında ağırladığı Manisa FK'yı 4-0 mağlup etti.

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Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Manisa FK'yı 4-0 yendi.

Ankara Keçiörengücü: 4 - Manisa FK: 0

Stat: Aktepe

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Selahattin Altay, Serdar Soydan

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Kaan Yıldız, Caulker, Arda Hilmi Şengül, Ali Dere (Dk. 84 Süleyman Luş), Erkam Develi, Camara (Dk. 84 Diouf), Rroca (Dk. 71 Traore), Oğuzhan Ayaydın, Görkem Bitin (Dk. 84 Togui), Dembele (Dk. 71 Abazaj)

Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Kadir Kaan Yurdakul, Bartu Göçmen, Muhammet Ensar Akgün, Kaan Kanak, Cissokho, Oğuz Gürbulak (Dk. 62 Efe Taylan Altunkara), Fofana (Dk. 63 Diallo), Ramirez (Dk. 71 Kazım Can Kahya), Muhammed Enes Kiprit (Dk. 46 Oktay Gürdal), Wriedt (Dk. 78 Osuji)

Goller: Dk. 29 Ali Dere, Dk. 48 Rroca, Dk. 52 Oğuzhan Ayaydın, Dk. 90+2 Diouf (Ankara Keçiörengücü)

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Kırmızı kart: Dk. 44 Kadir Kaan Yurdakul (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 31 Kaan Kanak, Dk. 74 Kazım Can Kahya (Manisa FK)

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#Trendyol 1. Lig#Manisa FK#Ankara Keçiörengücü

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