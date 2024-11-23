Keçiörengücü, Manisa FK'ya gol oldu yağdı

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Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Manisa FK'yı 4-0 yendi.
Ankara Keçiörengücü: 4 - Manisa FK: 0
Stat: Aktepe
Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Selahattin Altay, Serdar Soydan
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Kaan Yıldız, Caulker, Arda Hilmi Şengül, Ali Dere (Dk. 84 Süleyman Luş), Erkam Develi, Camara (Dk. 84 Diouf), Rroca (Dk. 71 Traore), Oğuzhan Ayaydın, Görkem Bitin (Dk. 84 Togui), Dembele (Dk. 71 Abazaj)
Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Kadir Kaan Yurdakul, Bartu Göçmen, Muhammet Ensar Akgün, Kaan Kanak, Cissokho, Oğuz Gürbulak (Dk. 62 Efe Taylan Altunkara), Fofana (Dk. 63 Diallo), Ramirez (Dk. 71 Kazım Can Kahya), Muhammed Enes Kiprit (Dk. 46 Oktay Gürdal), Wriedt (Dk. 78 Osuji)
Goller: Dk. 29 Ali Dere, Dk. 48 Rroca, Dk. 52 Oğuzhan Ayaydın, Dk. 90+2 Diouf (Ankara Keçiörengücü)
Kırmızı kart: Dk. 44 Kadir Kaan Yurdakul (Manisa FK)
Sarı kartlar: Dk. 31 Kaan Kanak, Dk. 74 Kazım Can Kahya (Manisa FK)